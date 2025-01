सैफ पर अटैक के बाद हमलावर ने खरीदे थे ईयरफोन, ड्राइवर ने रिकॉर्ड कराया बयान...50 घंटे बाद भी हाथ क्यों खाली?

Saif Ali Khan: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद हमलावर फरार है. उसके कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. पुलिस की टीमें लगातार हमलावर को पकड़ने की कोशिशों में लगी हुई है. सैफ के घर पर काम करने वाले स्टाफ और उस ऑटो ड्राइवर से भी बयान दर्ज करवाया जिसने सैफ को अस्पताल पहुंचाया. इसके अलावा सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर ने भी बांद्रा पुलिस को अपना बयान दर्ज करवा दिया है. हालांकि अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है.

इस मामले में सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बयान भी सामने आया है. करीना कपूर ने बांद्रा पुलिस के सामने इस घटना के संबंध में बयान दर्ज करवाते हुए बताया कि हमलावर बहुत गुस्से में था और यही वजह है कि उसने सैफ पर कई वार किए. करीना ने चोरी के मामले को लेकर कहा कि उसने घर से कोई सामान नहीं चुराया. करीना का कहना है कि सैफ ने हमलावर से महिलाओं को बच्चों को बचाते हुए यह जख्म अपने ऊपर लिए हैं. करीना के मुताबिक हमले के समय बेटा जहंगीर कमरे में ही था. करीनी ने बताया कि वो हमले के बाद काफी डर गई थी.

सैफ अली खान को अस्पताल लेकर जाने वाला ऑटो ड्राइवर भजन राणा भी अपना बयान दर्ज कराने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा है. इससे पहले उसने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि वो सैफ अली खान अस्पताल ले जाते वक्त नहीं जानता था कि उसके ऑटो में लेटा जख्मी शख्स एक्टर है. उसने बताया कि उनका बहुत तेजी के साथ खून बह रहा था और उन्हें अस्पताल पहुंचने में 8-10 मिनट लगे थे. ऑटा ड्राइवर के मुताबिक सैफ अली खान की गर्दन से खून बह रहा था और उनका सफेद कुर्ता लाल हो गया था. उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता के साथ एक बच्चा भी था. उन्होंने कहा,'वह (सैफ) ऑटो में चढ़ गए. एक सात-आठ साल का लड़का भी रिक्शा में चढ़ गया.'

बताया जा रहा है कि हमलावर सैफ पर हमला करने के बाद भाग गया और हमले के बाद उसने कपड़े भी बदले थे. दावा किया जा रहा है कि वो सुबह 8 बजे तक बांद्रा में ही था. संदिग्ध को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था. पुलिस के मुताबिक यहां से फिर वो वसई, विरार या नालासोपारा गया है. हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया, जो इन सभी इलाकों में पहुंची लेकिन तब तक वो फरार हो गया था. दावा यह भी किया जा रहा है कि हमलावर ने हमला करने के बाद ईयरफोन भी खरीदे थे.

