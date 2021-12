'बाप-बेटे या मां-बेटे की लिमिटेड कंपनी नहीं है BJP', साक्षी महाराज का सपा-कांग्रेस पर वार, देखिए Video

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) से पहले नेताओं की सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद साक्षी महाराज (Sakshi Mahraj) ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है.

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि भाजपा का अर्थ समझते हैं आप, ये बाप-बेटों की सैफई वाली सपा की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है, ना ही यह इटली वाले मां-बेटे की तरह कांग्रेस लिमिटेड कंपनी है. ये बहन मायावती की लिमिटेड कंपनी नहीं है. यह भाजपा है, भाजपा. जो कहती है पहले भारत, भारत के बाद भारत की जनता.

#WATCH | This is not some limited company of father-son from Saifai... neither is it a limited company of Italy's mother-son, nor is it Mayawati's limited company... This is BJP, which priorities India..: BJP MP Sakshi Maharaj in Mahoba, UP (27.12) pic.twitter.com/cdiwyUBZqD

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 27, 2021