यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका... कहां-कहां तक फैला है सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य? जानें पूरी क्राइम कुंडली

Salim Dola Deported: इंटरनेशनल ड्रग तस्कर सलीम डोला को आखिरकार शिकंजे में लिया जा चुका है. ड्रग माफिया को तुर्की से भारत डिपोर्ट किया गया. बता दें कि सलीम डोला का ड्रग साम्राज्य मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था.
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Salim Dola Extradition Case: करीब दो दशक से कानून से आंख-मिचौली खेल रहा इंटरनेशनल ड्रग तस्कर आखिरकार शिकंजे में आ गया है. NCB ने 'ऑपरेशन ग्लोबल-हंट' के तहत तुर्की से मोस्ट वॉन्टेड आरोपी मोहम्मद सलीम डोला को भारत वापस लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. मंगलवार तड़के जैसे ही डोला दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरा, पहले से तैयार NCB टीम ने उसे हिरासत में ले लिया.
59 साल का सलीम डोला मुंबई का रहने वाला है और लंबे समय से फरार चल रहा था. उसके खिलाफ मार्च 2024 में इंटरपोल का रेड नोटिस भी जारी किया गया था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, डोला ने सालों में एक ऐसा इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क खड़ा कर लिया था, जिसकी जड़ें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक फैली हुई थी. डोला का नाम कई बड़े ड्रग मामलों में सामने आया है. महाराष्ट्र और गुजरात में हुई करोड़ों की ड्रग्स बरामदगी, जिसमें हेरोइन, चरस, मेफेड्रोन, मैंड्रैक्स और मेथामफेटामाइन जैसी खतरनाक नशीली चीजें शामिल है. इन सबमें उसकी अहम भूमिका बताई जाती रही है.
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जांच में ये भी सामने आया कि वो बड़े पैमाने पर ड्रग्स सप्लाई करता था, जो बाद में देशभर में छोटे नेटवर्क के जरिए बेची जाती थी. NCB सूत्रों के मुताबिक, सलीम डोला सिर्फ एक सप्लायर नहीं था, बल्कि पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था. वो विदेश में बैठकर भारत में ड्रग्स की सप्लाई और नेटवर्क को कंट्रोल करता था. उसकी तलाश में कई एजेंसियां लगी हुई थी, जिनमें गुजरात ATS और मुंबई पुलिस भी शामिल है. इस मामले में एक दिलचस्प कड़ी उसके परिवार से भी जुड़ी है. साल 2025 में उसके बेटे ताहिल सलीम डोला को दुबई से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. उस गिरफ्तारी के बाद से ही सलीम डोला पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था.
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NCB का कहना है कि ये ऑपरेशन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का बड़ा उदाहरण है, जिसमें तुर्की की एजेंसियों, इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों ने मिलकर काम किया. अब डोला से पूछताछ के जरिए ड्रग्स नेटवर्क के और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है. फिलहाल, NCB की टीम डोला से गहन पूछताछ कर रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते है.
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