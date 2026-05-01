बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान... तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला, इस छोटी गलती ने फोड़ दिया भंडा

Salim Dola Drug Supply: भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आया ड्रग माफिया सलीम डोला तुर्की में हमजा नाम से छिपकर रह रहा था. वह इंस्ताबुल में एक कमरे में छिपकर अपने पूरे ड्रग नेटवर्क की देखरेख करता था.
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Salim Dola Extradition: भारत की जांच एजेंसिया जिस मोस्ट वांटेड सलीम इस्माईल डोला को ढूंढ रही थी. वो सलीम इस्माईल डोला अपनी पहचान बदलकर हमजा बन कर तुर्की के इस्तांबुल के एक कमरे में रह रहा था. जबसे सलीम डोला के इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था तब से उसकी मूवमेंट बहुत कम हो गई थी. लिहाजा उसने जांच एजेंसियों से बचने के लिए बुल्गारिया का पासपोर्ट बनवा लिया था. सलीम डोला जानता था कि अपने ड्रग्स कार्टेल चलाने के लिए वो अकेला ही काफी था.
उसने दाऊद इब्राहिम के साथ रहते हुए वो सब गुर सीख लिए थे, जिसके बाद वो सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की लैब लगाने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल में बेचने का पूरा नेटवर्क खुद संभालता था. वो इस्तांबुल के एक कमरे में रहते हुए वो फर्जी नाम के सिम का इस्तेमाल करता था और एन्क्रिप्टेड कॉल और मैसेज के जरिए दुनिया भर में फैले अपने ड्रग्स नेटवर्क से संपर्क में रहता था, लेकिन फिर भी आखिरकार वो भारतीय एजेंसियो के रडार पर आ गया.
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सलीम डोला पिछले डेढ़ साल से जिस कमरे में रह रहा था. उसका पता उसके कुछ खास लोगों को ही पता था. लिहाजा उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए एनसीबी ने कई लोगों के नंबरो को इंटरसेप्शन पर लगाया हुआ था. उसी इंटरसेप्शन के दौरान NCB को पता चला कि सलीम डोला उर्फ हमजा ने अपने इस्तांबुल के पते पर एक कुरियर मंगवाया था. जिसकी जानकारी एनसीबी ने इंटरपोल को दे दी. इंटरपोल ने उस इनफार्मेशन को कन्फर्म करने के बाद तुर्की की इस्तांबुल पुलिस के साथ ये जानकारी साझा की, चूंकि एनसीबी ने इंटरपोल के साथ मिलकर ऑपरेशन ग्लोबल हंट चलाया हुआ था लिहाजा उसको प्रत्यर्पण करवाने की लंबी प्रक्रिया की जगह डिपोर्ट करवाने की शुरुआत की जिसमे वो कामयाब भी हुई और डी कंपनी का एक बड़ा नाम सलीम डोला आखिरकार वापस लाया गया.
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अपनी पहचान बदलकर सलीम डोला खुद को हमजा बताता था. जांच एजेंसियों को हमजा नाम के कुछ दस्तावेज भी मिले है. दरअसल जब इस्ताम्बुल पुलिस ने सलीम डोला के घर पर रेड की तो शुरुआत में उसने खुद को हमजा बताया और बुल्गारिया का नागरिक साबित करने की कोशिश की लेकिन चूंकि इस्तांबुल पुलिस के पास इंटरपोल का कन्फर्म इनपुट था कि इस कमरे में रहने वाला हमजा नहीं बल्कि ग्लोबल ड्रग्स ट्रैफ़िकर सलीम इस्माईल डोला है. उसकी पहचान साबित करने के बाद टर्की की इस्तांबुल पुलिस ने इंटरपोल को बताया कि उसने उस भगोड़े को हिरासत में ले लिया है जिसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस निकाला हुआ है.
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