Advertisement
trendingNow13200690
Hindi Newsदेशबुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान... तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला, इस छोटी गलती ने फोड़ दिया भंडा

बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान... तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला, इस छोटी गलती ने फोड़ दिया भंडा

Salim Dola Drug Supply: भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आया ड्रग माफिया सलीम डोला तुर्की में हमजा नाम से छिपकर रह रहा था. वह इंस्ताबुल में एक कमरे में छिपकर अपने पूरे ड्रग नेटवर्क की देखरेख करता था. 

Written By  Pramod Sharma|Edited By: Shruti Kaul |Last Updated: May 01, 2026, 07:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान... तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला, इस छोटी गलती ने फोड़ दिया भंडा

Salim Dola Extradition: भारत की जांच एजेंसिया जिस मोस्ट वांटेड सलीम इस्माईल डोला को ढूंढ रही थी. वो सलीम इस्माईल डोला अपनी पहचान बदलकर हमजा बन कर तुर्की के इस्तांबुल के एक कमरे में रह रहा था. जबसे सलीम डोला के इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था तब से उसकी मूवमेंट बहुत कम हो गई थी. लिहाजा उसने जांच एजेंसियों से बचने के लिए बुल्गारिया का पासपोर्ट बनवा लिया था. सलीम डोला जानता था कि अपने ड्रग्स कार्टेल चलाने के लिए वो अकेला ही काफी था. 

दुनियाभर में चलाता था ड्रग नेटवर्क 

उसने दाऊद इब्राहिम के साथ रहते हुए वो सब गुर सीख लिए थे, जिसके बाद वो सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की लैब लगाने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल में बेचने का पूरा नेटवर्क खुद संभालता था. वो इस्तांबुल के एक कमरे में रहते हुए वो फर्जी नाम के सिम का इस्तेमाल करता था और एन्क्रिप्टेड कॉल और मैसेज के जरिए दुनिया भर में फैले अपने ड्रग्स नेटवर्क से संपर्क में रहता था, लेकिन फिर भी आखिरकार वो भारतीय एजेंसियो के रडार पर आ गया.  

ये भी पढ़ें- विदेशों में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर में घूम-घूमकर पकड़े जा रहे माफिया; क्या है भारत का ऑपरेशन ग्लोबल हंट?

Add Zee News as a Preferred Source

एक चूक ने पहुंचाया NCB के शिकंजे में 

सलीम डोला पिछले डेढ़ साल से जिस कमरे में रह रहा था. उसका पता उसके कुछ खास लोगों को ही पता था. लिहाजा उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए एनसीबी ने कई लोगों के नंबरो को इंटरसेप्शन पर लगाया हुआ था. उसी इंटरसेप्शन के दौरान NCB को पता चला कि सलीम डोला उर्फ हमजा ने अपने इस्तांबुल के पते पर एक कुरियर मंगवाया था. जिसकी जानकारी एनसीबी ने इंटरपोल को दे दी. इंटरपोल ने उस इनफार्मेशन को कन्फर्म करने के बाद तुर्की की इस्तांबुल पुलिस के साथ ये जानकारी साझा की, चूंकि एनसीबी ने इंटरपोल के साथ मिलकर ऑपरेशन ग्लोबल हंट चलाया हुआ था लिहाजा उसको प्रत्यर्पण करवाने की लंबी प्रक्रिया की जगह डिपोर्ट करवाने की शुरुआत की जिसमे वो कामयाब भी हुई और डी कंपनी का एक बड़ा नाम सलीम डोला आखिरकार वापस लाया गया. 

ये भी पढ़ें- ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, इन बड़े अभियानों में निभाई थी जिम्मेदारी; अब कौन संभालेगा बागडोर?

खुद को समझता था ड्रग्स का हमजा

अपनी पहचान बदलकर सलीम डोला खुद को हमजा बताता था. जांच एजेंसियों को हमजा नाम के कुछ दस्तावेज भी मिले है. दरअसल जब इस्ताम्बुल पुलिस ने सलीम डोला के घर पर रेड की तो शुरुआत में उसने खुद को हमजा बताया और बुल्गारिया का नागरिक साबित करने की कोशिश की लेकिन चूंकि इस्तांबुल पुलिस के पास इंटरपोल का कन्फर्म इनपुट था कि इस कमरे में रहने वाला हमजा नहीं बल्कि ग्लोबल ड्रग्स ट्रैफ़िकर सलीम इस्माईल डोला है. उसकी पहचान साबित करने के बाद टर्की की इस्तांबुल पुलिस ने इंटरपोल को बताया कि उसने उस भगोड़े को हिरासत में ले लिया है जिसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस निकाला हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Pramod Sharma

TAGS

Salim Dola

Trending news

बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
Salim Dola
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
bengal elections
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
West bengal elections
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
LPG price hike
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
Operation Global Hunt
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
Chinar Corps
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED action
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
West Bengal elections 2026
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
mumbai
मुंबई-पुणे वालों के लिए खुशखबरी! एक्सप्रेसवे का ‘मिसिंग लिंक’ खुला, क्यों है खास?
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?
Kashmir
कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, किसने किया नामकरण?