Advertisement
trendingNow13101638
Hindi Newsदेशन तो संघ पैरामिलिट्री... सामने बैठे थे सलमान खान, मोहन भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी

न तो संघ पैरामिलिट्री... सामने बैठे थे सलमान खान, मोहन भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी

Mohan Bhagwat Salman Khan: संघ के 100 साल पर मुंबई में कार्यक्रम था तो बॉलीवुड के दबंग सलमान खान भी पहुंचे. इस दौरान मोहन भागवत ने संघ को लेकर लोगों के मन में फैली सबसे बड़ी गलतफहमी दूर की. सामने बैठे सलमान खान ध्यान से भागवत को सुनते रहे. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न तो संघ पैरामिलिट्री... सामने बैठे थे सलमान खान, मोहन भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पहुंचे तो रील और तस्वीरें कुछ ज्यादा ही वायरल हुईं. सलमान का कार से निकलने और जाने का अंदाज शेयर हो रहा है लेकिन अंदर क्या-क्या हुआ. संघ की यात्रा के 100 साल पर मुंबई में आयोजित इवेंट में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन हुआ. सलमान आगे की पंक्ति में कवि और लेखक प्रसून जोशी के साथ बैठे थे. वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ तो सलमान सबके साथ खड़े रहे. बाद में संघ प्रमुख का संबोधन शुरू हुआ तो वह बड़े ध्यान से उन्हें सुनते रहे. इसी दौरान मोहन भागवत ने एक बड़ी गलतफहमी भी दूर करने की कोशिश की. सलमान को संघ के कार्यक्रम में देख कई लोगों ने लिखा- बॉलीवुड बदल रहा है. 

भागवत ने कहा कि सागर जैसी विशाल वाटर बॉडी कोई दूसरी नहीं है. राम-रावण जैसा युद्ध एक ही हुआ. संघ को बहुत बार लोग, कई संगठन और पार्टी के साथ बिठाकर देखना चाहते हैं तो गलतफहमी होती है. संघ को ऊपर-ऊपर और दूर से देखेंगे तो भी गलतफहमी होती है. क्योंकि आप हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं. कुर्ता-पायजामा पहनकर यहां मैं आपके सामने बैठा हूं. कल ये बदलकर दूसरा पहनूंगा तो आप मेरे कपड़ों को जानेंगे. आदमी को जानना है तो थोड़ा और अंदर जाकर विचार करना पड़ेगा. उन्होंने समझाते हुए कहा कि ऐसे ही संघ के स्वयंसेवक रूट मार्च (संचलन) करते हैं लेकिन संघ पैरामिलिट्री ऑर्गनाइजेशन नहीं है. 

लाठी सीखते हैं पर संघ अखाड़ा नहीं

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक लाठी सीखते हैं लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय अखाड़ा नहीं है. संघ में घोष की धुनें बजती हैं, व्यक्तिगत गीत होते हैं लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय संगीतशाला नहीं है. संघ के स्वयंसेवक राजनीति में भी हैं लेकिन संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. कई बातें ऊपर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी. इसलिए संघ को जानना है तो संघ का अनुभव लेना जरूरी है. संघ को आकर अंदर से देखना. 

भागवत ने बताया, संघ क्या है और क्या नहीं

भागवत ने कहा कि इसलिए फिर 100 साल के बाद हम आपको बता रहे हैं कि संघ क्या है. क्योंकि संघ का काम संघ के लिए नहीं, देश के लिए है, भारतवर्ष के लिए है. संघ को जानना है तो पहले जानना चाहिए कि संघ क्या नहीं है. उन्होंने कहा- 

- संघ किसी दूसरे संगठन के कॉम्पटीशन से निकला नहीं और न ही है. 
- संघ किसी एक विशिष्ट परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं चला है. 
- संघ किसी के विरोध में नहीं चला है. 
- संघ को पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए. 
- संघ को पावर नहीं चाहिए. 
- संघ चला है, जितने भी भले काम हो रहे हैं, और आगे भी होंगे, वो ठीक से पूरे हो जाएं इसलिए जो होना चाहिए वो करने के लिए संघ है. 

इसके बाद मोहन भागवत ने दिलचस्प किस्सा सुनाया. पूरा वीडियो यहां नीचे देखिए.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

mohan bhagwat news

Trending news

भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
Assam News in hindi
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता