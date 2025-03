भाईजान! मंदिर वाली घड़ी उतार दो... पाप लगेगा, सलमान खान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी

बॉलीवुड के 'भाईजान' कुछ भी करते हैं, वो सुर्खियां बन ही जाती हैं. सलमान खान ने श्री राम मंदिर की तस्वीर वाली एक घड़ी पहन ली, जिस पर कट्टरपंथियों की नजर टेढ़ी हो गई है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे 'शरिया के खिलाफ' और 'पाप' बताया है. मौलाना रजवी ने बकायदा एक वीडियो जारी कर सलमान खान से इस घड़ी को उतारने की अपील कर डाली है.

दरअसल, सलमान खान ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में सबकी नजर भाईजान की कलाई पर चली गई. सलमान ने अयोध्या के मंदिर की तस्वीर वाली घड़ी पहनी थी. सलमान खान ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा था, 'ईद पर सिनेमाघरों में मिलते हैं'. यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी है. सलमान खान की फिल्म सिकंदर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ऐसे में इस प बवाल मचना लाजमी था.

Bareilly, Uttar Pradesh: National President of All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi on actor Salman Khan wearing limited edition Ram Janmabhoomi watch says, "...I want to address him and clarify the matter from the perspective of Sharia. First and foremost, he is a… pic.twitter.com/YCZawQnMjq

— IANS (@ians_india) March 28, 2025