भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
देश

भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत

Salman Khurshid news: कांग्रेस नेता ने संविधान संशोधन विधेयक पर JPC में शामिल होने से TMC और SP के इनकार पर राय रखते हुए कहा कि वे जाना ही नहीं चाहते. उनका रुख हमारे सुझाव से भी ज्यादा कड़ा है. वे इतने नाराज हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वे इसमें शामिल हुए, तो वहां बहुमत उनके खिलाफ हो जाएगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:48 AM IST
Salman Khurshid on S Jaishankar: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में कटाक्ष करते हुए कहा, अगर भारत से तेल या रिफाइंड या कोई अन्य प्रोडक्ट खरीदने में किसी को समस्या है, तो मत खरीदो. कोई आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर रहा है. यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है. अगर आपको नहीं पसंद, न खरीदें'.  कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जयशंकर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'भारत किसी के दबाव में नहीं आता और न ही आना चाहिए. यह सरल है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी दुनिया के साथ संबंध खराब कर लें. हमें पहले से योजना बनानी चाहिए कि हमारे रिश्ते कहां और कैसे प्रभावित हो सकते हैं.'

खुर्शीद की नसीहत

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक संबंधों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत रहे. सलमान खुर्शीद ने संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में शामिल होने से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और समाजवादी पार्टी (SP) के इनकार पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, 'वे जाना ही नहीं चाहते. उनका रुख हमारे सुझाव से भी ज्यादा कड़ा है. वे इतने नाराज हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वे इसमें शामिल हुए, तो वहां बहुमत उनके खिलाफ हो जाएगा. उनकी राय इस मामले पर बहुत गंभीर और मजबूत है.'

ये भी पढ़ें- पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए गढ़ते हैं नए रिश्ते... PAK के डिप्टी PM ने बांग्लादेश को समझाया, ढाका ने दे दिया 'टका' सा जवाब

सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाया कि क्या यह कदम विपक्ष शासित सरकारों को अस्थिर करने की एक नई कोशिश है? उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि यह एक गंभीर मसला है, जिस पर सभी को एक साथ विचार करने की जरूरत है.

कांग्रेस की नीतियां मजबूत करेंगे

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेशी मामलों के विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर उन्होंने कहा, विदेश मामलों का विभाग हमेशा बहुत मेहनती रहा है, उसने सराहनीय कार्य किया है. ये उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है. मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं नेतृत्व का आभारी हूं. हम इस भूमिका में भारत के वैश्विक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे और कांग्रेस की नीतियों को और मजबूत करेंगे'.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Salman Khurshid

;