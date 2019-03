सलमान खुर्शीद ने 'अभिनंदन' को लेकर किया ऐसा ट्वीट, आए लोगों के निशाने पर

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीते शनिवार को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साहस की तारीफ करते हुए ट्वीट किया. हालांकि, सलमान खुर्शीद अपने इस ट्वीट के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, उन्होंने ट्वीट में कहा था कि 'दुश्‍मन की आक्रामकता के सामने भारतीय प्रतिरोध के चेहरे विंग कमांडर अभिनंदन को बहुत बधाई. हमें इस बात का गर्व है कि वह वर्ष 2004 में एयरफोर्स में शामिल हुए और यूपीए के शासनकाल के दौरान एक मैच्‍योर फाइटर पायलट बने.' इस ट्वीट से लग रहा था कि वह विंग कमांडर के शौर्य का श्रेय लेना चाहते हैं.

Many kudos for Wing Commander abhi Varthaman the face of India’s resistance to enemy aggression. Great poise and confidence in face of adversity. We are proud that he received his wings in 2004 and matured as fighter pilot during UPA

इसे लेकर ही वह सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए और उनकी जमकर आलोचना हो रही है. सलमान खुर्शीद ने रविवार को अपने बयान पर सफाई दी. हालांकि, वह अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वह सच है. खुर्शीद ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने यह नहीं का था कि अटैक मेरे कार्यकाल में हुआ. मैंने यह कहा था कि जिस शख्स पर हमला किया गया (विंग कमांडर अभिनंदन) वह यूपीए के शासनकाल में एयरफोर्स से जुड़े थे. मैंने सिर्फ सच कहा है. मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया.'

Salman Khurshid, Congress on his tweet on #AbhinandanVarthaman: I didn't say the attack happened during my tenure, I had said that the person who attacked was commissioned in the Air Force during our tenure. I had only stated truth. I did not take credit. pic.twitter.com/63IfHdLuYV

