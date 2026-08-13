/विमान हो या ड्रोन, पलक झपकते ही तबाह! SAM मिसाइल... जिससे ट्रंप के अभेद्य विमान को भी था खतरा?

Surface-to-Air Missile यानी SAM का नाम आपने अक्सर युद्ध, एयर डिफेंस या मिसाइल सिस्टम से जुड़ी खबरों में सुना होगा. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि SAM किसी एक खास मिसाइल का नाम नहीं है. यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की पूरी श्रेणी है. इसी वजह से हर SAM की लंबाई, वजन, रेंज और तकनीक एक जैसी नहीं होती.
SAM सिस्टम का मूल काम आसमान में मौजूद खतरों को रोकना है. इनका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और कुछ प्रणालियों में क्रूज मिसाइल जैसे लक्ष्यों के खिलाफ किया जाता है. किसी SAM की लंबाई सामान्य तौर पर करीब 2 मीटर से लेकर 10 मीटर या उससे ज्यादा हो सकती है. वहीं उसका व्यास भी अलग-अलग सिस्टम के हिसाब से बदलता है. छोटी दूरी वाली मिसाइलें अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, जबकि लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइलें काफी बड़ी हो सकती हैं.
SAM सिस्टम में केवल मिसाइल ही नहीं होती. इसके पीछे रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, संचार उपकरण और लॉन्चर जैसी कई चीजें मिलकर काम करती हैं. सबसे पहले रडार आसमान में मौजूद किसी संभावित लक्ष्य का पता लगाता है. इसके बाद सिस्टम उसकी दिशा, ऊंचाई और गति को ट्रैक करता है. खतरे का आकलन होने के बाद उपयुक्त मिसाइल को लॉन्च किया जाता है. मिसाइल अपने मार्गदर्शन सिस्टम की मदद से लक्ष्य की ओर बढ़ती है. लक्ष्य के करीब पहुंचने पर उसका वारहेड सक्रिय होकर उसे नष्ट करने की कोशिश करता है. अलग-अलग SAM प्रणालियों में लक्ष्य तक पहुंचने और उसे इंटरसेप्ट करने की तकनीक अलग हो सकती है.
SAM की मारक क्षमता का कोई एक निश्चित आंकड़ा नहीं है. यह पूरी तरह मिसाइल के वर्ग और डिजाइन पर निर्भर करती है. 'कम दूरी वाली SAM' आम तौर पर कुछ किलोमीटर से लेकर करीब 20-40 किलोमीटर तक के क्षेत्र में हवाई खतरों से निपटने के लिए बनाई जाती हैं. इनका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ किया जा सकता है. 'मध्यम दूरी वाली SAM' इससे बड़े इलाके को कवर करती हैं और इनकी रेंज करीब 40 से 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है.
वहीं 'लंबी दूरी वाली SAM' बड़े क्षेत्र की एयर डिफेंस के लिए बनाई जाती हैं. आधुनिक लंबी दूरी की कुछ प्रणालियां 100 से 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं. लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है. किसी मिसाइल की अधिकतम बताई गई रेंज और वास्तविक युद्धक परिस्थितियों में उसकी प्रभावी रेंज हमेशा एक जैसी नहीं होती. लक्ष्य की ऊंचाई, गति और दिशा के अलावा रडार की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और मौसम जैसी परिस्थितियां भी असर डाल सकती हैं.
SAM का वजन भी उसके मॉडल के साथ बदलता है. भारत की प्रमुख एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों को देखें तो इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. 'QRSAM' मिसाइल का वजन करीब 270 किलोग्राम बताया जाता है. इसकी लंबाई लगभग 4.364 मीटर और व्यास करीब 0.225 मीटर है. इसकी बताई गई रेंज करीब 5 से 30 किलोमीटर है. 'आकाश मिसाइल' इससे भारी है. इसका वजन करीब 710 किलोग्राम है, जबकि लंबाई लगभग 5.87 मीटर और व्यास करीब 350 मिलीमीटर है. इसकी परिचालन रेंज करीब 4.5 से 25 किलोमीटर बताई जाती है. वहीं 'MRSAM/Barak-8 परिवार' की भारतीय मिसाइल का वजन करीब 275 किलोग्राम, लंबाई करीब 4.5 मीटर और व्यास लगभग 225 मिलीमीटर है. इसकी बताई गई मारक क्षमता करीब 70 किलोमीटर है. इससे साफ है कि SAM के लिए कोई एक तय वजन बताना सही नहीं होगा.
आम तौर पर SAM मिसाइल को जमीन से एयर डिफेंस लॉन्चर के जरिए छोड़ा जाता है. कई आधुनिक प्रणालियों में मोबाइल लॉन्चर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें जरूरत के मुताबिक अलग-अलग जगहों पर ले जाया जा सकता है. पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले रडार संभावित खतरे की पहचान करता है. इसके बाद कमांड और कंट्रोल सिस्टम उस लक्ष्य को ट्रैक करता है और तय करता है कि उसे रोकने के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया जरूरी है. इसके बाद संबंधित लॉन्चर से मिसाइल दागी जाती है. मिसाइल का मार्गदर्शन सिस्टम उसे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है. भारत का 'QRSAM सिस्टम' इस मामले में खास है. इसे ऐसी परिस्थितियों के लिए विकसित किया गया है जहां एयर डिफेंस यूनिट चलते-फिरते भी लक्ष्य को खोज सके और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सके. इसकी क्षमताओं में सर्च ऑन द मूव और ट्रैक ऑन द मूव जैसी विशेषताएं शामिल हैं.
आज दुनिया की लगभग सभी प्रमुख सैन्य शक्तियों के पास किसी न किसी स्तर की जमीन आधारित एयर डिफेंस क्षमता मौजूद है. हालांकि हर देश के पास मौजूद मिसाइलों के मॉडल और उनकी क्षमता अलग-अलग है. भारत के पास 'आकाश, QRSAM और MRSAM/Barak-8' जैसी प्रणालियां हैं. आकाश प्रणाली भारतीय वायुसेना और थलसेना में भी इस्तेमाल की जाती है. अमेरिका की प्रमुख एयर डिफेंस प्रणालियों में 'Patriot' शामिल है. रूस के पास 'S-300 और S-400' परिवार समेत कई लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणालियां हैं. चीन भी 'HQ परिवार' समेत कई जमीन से हवा में मार करने वाली प्रणालियां विकसित और संचालित करता है. इजरायल के पास भी अलग-अलग स्तर के हवाई खतरों से निपटने वाली कई एयर डिफेंस प्रणालियां हैं. इसके अलावा जर्मनी, पोलैंड, जापान, यूक्रेन, कतर, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों ने भी Patriot जैसी प्रणालियां अपनाई हैं. अगस्त 2026 में सामने आई Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक Patriot सिस्टम के 19 ऑपरेटर देश हैं.
SAM को केवल एक मिसाइल समझना सही तस्वीर नहीं देता. आधुनिक एयर डिफेंस में मिसाइल, रडार, कमांड सिस्टम, लॉन्चर और संचार नेटवर्क एक साथ काम करते हैं.
यही वजह है कि किसी देश की SAM क्षमता का आकलन केवल मिसाइल की रेंज या वजन देखकर नहीं किया जा सकता. असली ताकत इस बात में होती है कि पूरा सिस्टम किसी हवाई खतरे को कितनी जल्दी पहचानता है, उसका पीछा करता है और सही समय पर उसे रोक पाता है.