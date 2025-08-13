अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही... महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी!
Advertisement
trendingNow12879004
Hindi Newsदेश

अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही... महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी!

BMC Elections: समाजवादी पार्टी के ऐलान के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आ गई है. विपक्ष के मुताबिक अभी जो भी बयान आ रहे हैं उनका उद्देश्य समर्थकों को उत्साहित करना है जबकि असली तस्वीर चुनाव से पहले की बैठकों में साफ होगी.

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही... महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी!

महाराष्ट्र में BMC चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग गए. ऐसे में प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया कि सबका ध्यान उधर ही चला गया. सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी मुंबई महानगर पालिका BMC चुनाव अकेले लड़ेगी. आजमी ने कहा कि सपा 150 सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी. उन्होंने दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस चुनाव में कांग्रेस से कोई तालमेल नहीं होगा.

 दिल्ली में कदम ताल मुंबई में आमने-सामने?

असल में समाजवादी का यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दिल्ली में सपा कांग्रेस के साथ एकदम कदम ताल मिलाकर दौड़ रही है. वह इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी है. इसमें कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल हैं. हालांकि सपा के ऐलान के बाद एनसीपी-शरद गुट ने सपा को महा विकास अघाड़ी MVA के साथ चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है. 

कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला बयान? 

एनसीपी-शरद गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि सभी दल जब एक साथ बैठेंगे तभी इस पर अंतिम फैसला होगा. लेकिन सपा का स्वागत है अगर वह MVA के बैनर तले चुनाव लड़े. एनसीपी नेता रोहित पवार ने भी अबू आजमी के बयान को कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले नेता अक्सर अकेले लड़ने की बात करते हैं लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं चर्चा के बाद रणनीति बदली जा सकती है.

विपक्षी एकता की परीक्षा
 वैसे भी यह पहला मौका नहीं है जब सपा ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है. 2024 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 9 सीटों पर अकेले मुकाबला किया था जिसमें 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. इस बार भी BMC चुनाव में सपा का अकेले उतरने का फैसला विपक्षी एकता की परीक्षा बन सकता.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Pandey

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Samajwadi Partymaharsahtra elections

Trending news

अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
Samajwadi Party
अखिलेश की पार्टी ऐसा क्या करने जा रही.. महाराष्ट्र में विपक्षी एकता की पोल खुल जाएगी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सरपंच ने किया था ऐसा काम, स्वतंत्रता दिवस पर मिल रहा इनाम
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
har ghar tiranga
इन राज्‍यों में तिरंगे के रंग में रंगे लोग, नेताओं से लेकर आम जनता में उमड़ा जोश
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
ahmedabad plane crash
विमान हादसे में मां को खोया, बेटे ने बोइंग कंपनी के खिलाफ अमेरिका में ठोका मुकदमा
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
Rajiv Pratap Rudy
BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक का यह है प्लान
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
;