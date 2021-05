Samajwadi Party के नेता Azam Khan की हालत बिगड़ी, मेदांता हॉस्पिटल में हैं भर्ती

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) की हालत बिगड़ गई है. आजम खान लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल (Medanta Hospital) में एडमिट हैं. वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं.

मेदांता हॉस्पिटल ने जानकारी देते हुए कहा कि आजम खान (Azam Khan's Condition) की हालत गंभीर है. जान लें कि आजम खान कोरोना (Coronavirus) पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद 9 मई को उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था.

"Condition of Samajwadi Party leader Azam Khan is critical. He is on oxygen support," says Medanta Hospital, Lucknow

Khan had tested positive of #COVID19 on May 9 & was admitted to the hospital

