Electricity connection cut: सपा दफ्तर की काटी गई बिजली, 5 साल से नहीं भरा था बिल

Bareilly Electricity Department Campaign: उत्तर प्रदेश के बरेली (Bareilly) में बिजली विभाग (Electricity Department) की टीम ने समाजवादी पार्टी (SP) के ऑफिस का बिल जमा न होने पर वहां की बिजली काट दी है. बरेली स्थित सपा जिला कार्यालय पर 5 साल का बिजली बिल बकाया है. इसके चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी दफ्तर का बकाया बिल करीब 1,15,752 रुपये बैठता है. अब सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि आम आदमी का दो महीने का बिल बकाया होने पर उसका कनेक्शन काट दिया जाता है. यहां पांच साल से बिल नहीं भरा गया था इसके बावजूद वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई.

UP | Power supply of Samajwadi Party office in Bareilly cut due to 5-7 year old outstanding bill

A campaign to cut electricity connections of defaulters whose bills are over Rs 1 lakh is underway. SP office had outstanding bills of Rs 1.15 lakhs: SDO Gaurav Sharma (13.04) pic.twitter.com/1pJJ8tPwQ3

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 13, 2022