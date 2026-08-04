/संसद में रोज बह रहे जनता के करोड़ों रुपये...! Question Hour ठप होने पर भड़की BJP, राहुल गांधी और INDIA अलायंस पर साधा निशाना

Sambit Patra Press Conference: संसद के जारी मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान जारी गतिरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन 'INDIA' पर तीखा हमला बोला है. भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित होने पर गहरी चिंता जताते हुए विपक्ष के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है.
संबित पात्रा ने कहा कि संसद के एक-एक सत्र को चलाने में देश के आम जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण न तो प्रश्नकाल हो पा रहा है और न ही देशहित से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों (Bills) पर कोई सार्थक चर्चा हो पा रही है.
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, BJP MP Sambit Patra says, "... Crores of rupees are spent on a single session... But ever since the House has started, Question Hour has not been held in Parliament... Almost no bill is being discussed. The reason behind this… pic.twitter.com/iKRncIl1Z1
— ANI (@ANI) August 4, 2026
संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पात्रा ने कहा कि संसद का एक सत्र चलाने में करोड़ों रुपये का सार्वजनिक धन खर्च होता है. लेकिन जब से यह सत्र शुरू हुआ है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर लगभग ठप पड़ा है. किसी भी बिल पर सही तरीके से चर्चा नहीं होने दी जा रही है. इसका एकमात्र कारण कांग्रेस और इंडिया अलायंस में शामिल कुछ राजनीतिक दलों का अड़ियल और असंसदीय व्यवहार है.
संबित पात्रा ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस देश भर में युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति करती है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार वाले राज्य में छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर उसके नेताओं का रवैया बेहद असंवेदनशील है.
भाजपा सांसद ने सवाल दागा कि जब कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक हुआ और वहां के युवाओं व छात्रों ने इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, तब राज्य सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे से जवाब मांगा गया था. उनसे पूछा गया कि क्या वे इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? इस पर खरगे का जवाब चौंकाने वाला था. पात्रा के मुताबिक, प्रियांक खरगे ने कथित तौर पर कहा था कि 'पहले स्टूडेंट्स को 25 दिन भूख हड़ताल करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे, और उसके बाद मैं अपने इस्तीफे की चिंता करूंगा.
कर्नाटक के मंत्री के इस बयान का हवाला देते हुए पात्रा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर बड़े सवाल खड़े किए. पात्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि इतने गंभीर और असंवेदनशील बयान के बाद भी राहुल गांधी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं. उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं कहा. और सच तो यह है कि आज भी वे संसद को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे, क्योंकि विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, देश के मुद्दों पर चर्चा करना नहीं.