/गिफ्ट में दिया सोने का कंगन, टैक्स लगा तो समलैंगिक जोड़े ने ठोका हाईकोर्ट में केस; बोला- हमारे साथ भेदभाव क्यों?

भारत में इनकम टैक्स के नियम बहुत सीधे लगते हैं, लेकिन जब बात समलैंगिक यानी सेम-सेक्स कपल्स की आती है, तो ये नियम जटिल हो जाते हैं. बेंगलुरु के एक समलैंगिक जोड़े ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वजह है 1.15 लाख रुपये का सोने का कंगन. यह मामला सिर्फ एक गहने या टैक्स का नहीं है, बल्कि यह भारत में LGBTQ+ समुदाय के आर्थिक और कानूनी अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है.
बेंगलुरु के रहने वाले अनुराग कालिया और अखिलेश गोडी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. अखिलेश ने अपने पार्टनर अनुराग को 22-कैरेट का एक सोने का कंगन गिफ्ट किया था, जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था. इस कंगन की कीमत लगभग 1.15 लाख रुपये थी. जब अनुराग ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो उन्हें सलाह दी गई कि वे इस कंगन को अपनी आमदनी का हिस्सा दिखाएं और इस पर टैक्स भरें. वजह यह थी कि कानून की नजर में यह गिफ्ट किसी रिलेटिव यानी रिश्तेदार से नहीं मिला था.
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x) के मुताबिक, अगर किसी वित्तीय वर्ष में आपको बिना किसी बदले के 50,000 रुपये से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है, तो उस पर टैक्स लगता है. लेकिन इसमें एक बड़ा अपवाद है. अगर गिफ्ट आपको किसी "रिलेटिव" से मिलता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता. कानून में "रिलेटिव" की परिभाषा में पति या पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे शामिल हैं. इसलिए कानूनी रूप से शादीशुदा पति-पत्नी एक-दूसरे को कितना भी महंगा गिफ्ट दें, उस पर टैक्स नहीं लगता.
भारत में अभी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली है. इनकम टैक्स कानून सिर्फ कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पति-पत्नी को ही 'रिलेटिव' मानता है. इस वजह से अगर एक पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है तो वो टैक्स-फ्री होता है, लेकिन वही गिफ्ट अगर एक सेम-सेक्स पार्टनर अपने साथी को देता है तो उस पर टैक्स लग जाता है. याचिकार्ताओं का कहना है कि यह उनके साथ भेदभाव है.
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और गरिमा को स्वीकार किया है. उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि इनकम टैक्स कानून में लिखे 'Spouse' (पति/पत्नी) शब्द को जेंडर-न्यूट्रल माना जाए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो नियम को इस तरह पढ़ा जाए कि टैक्स छूट का फायदा सेम-सेक्स कपल्स को भी मिले. उनका कहना है कि शादी को मान्यता न होने की सजा उन्हें टैक्स के रूप में नहीं मिलनी चाहिए.
केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है. सरकार का कहना है कि टैक्स में यह छूट लैंगिक रुझान के आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी शादी और परिवार के आधार पर दी जाती है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून में रिश्तेदारों की पहचान किसी विवाद के समय आसानी से की जा सकती है. सरकार का मानना है कि टैक्स छूट कानूनी रूप से तय रिश्तों पर निर्भर करती है.