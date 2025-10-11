शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC, बैन होगी बैड्स ऑफ बॉलीवुड!

Delhi High Court: मुंबई NCB के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" सीरीज के खिलाफ मानहानि को लेकर दिल्ली उच्च न्यालय का रुख किया है. समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझसे जुड़ा पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसको लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं. इतना ही नहीं समीर ने इसे व्यक्तिगत मानते हुए गरिमा और सम्मान की लड़ाई बताया है. वहीं उच्च न्यालय की तरफ से समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए रेड चिलीज एंटरटेंनमेंट और अन्य को समन जारी करते हुए सात दिन के अंदर जवाब मांगा है.

शाहरुख के बेटे से जुड़ा मामला ?

2022 में एक प्राइवेट क्रूज पर नशे के आरोप में शाहरुख खाने के बेटे आर्यन खान को मुंबई एनसीबी की टीम ने हिरासत में लिया था. उस समय समीर वानखेड़े पूर्वी मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो के डॉयरेक्टर थे. जिसके कुछ समय के बाद आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन समीर वानखेड़े पर आर्यन को राहत देने की एवज में रिश्वत लेने के आरोप लगे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया. अब रेड चिलीज के खिलाफ समीर वानखेड़े की दिल्ली उच्च न्यायलय में दाखिल की गई याचिका को उसी पुराने मामले से जोड़कर देखा जा रहा है.

"भारत सरकार का सच्चा सिपाही हूं" - वानखेड़े

समीर वानखेड़े ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज पर सवाल उठाते हुए कहा कि नशील दवाओं के गलत इस्तेमाल का मुद्दा पूरे देश में गहराता जा रहा है. ऐसे में इस तरह की चीजों को गलत तरीके से समाज में परोसना मेरे ही नहीं बल्कि इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं. वानखेड़े ने कानून प्रक्रिया में विश्वास जताते हुए कहा कि "मुझे हमारी न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं भारत सरकार का वफादार सिपाही हूं". लेकिन याचिका दायर करने के बाद से मुझे और मेरे परिवार को नफरत भरे मैसेज पाकिस्तान और यूएई से भेजे जा रहे हैं, जिस पर कोई भी स्वाभिवानी व्यक्ति चुप नहीं रहेगा.

वेब सीरीज पर लगाए गंभीर आरोप

दरअसल समीर वानखेडे़ की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में वेब सीरीज को लेकर बड़ा दावा किया है. जिसमें नशीली दवाओं के जहरीले जाल को खत्म करने की कोशिश करने वाली एजेंसियों का झूठा और नेगेटिव चित्रण किया गया है.जिससे law enforcement institutions के लिए जनता के मन में विश्वास कम हो रहा है. समीर की इस याचिका पर उच्च न्यायलय ने सभी संबधित परवादियों को सात दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है.

आर्यन खान का केस कोर्ट में पैंडिग

नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेंमेंट के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी हैं. हालांकि समीर की तरफ से एक दूसरा बड़ा दावा किया गया है. जिसमें उन्होंने वेब सीरीज की स्टोरी और दृश्यों को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे व्यक्ति मानहानि करार दिया है. वहीं, उन्होंने आर्यन खान से जुड़े मामले की कार्रवाई मुंबई हाई कोर्ट और एनडीपीसी स्पेशल सेल कोर्ट में लंबित होने का हवाला देते हुए इसे प्रतिष्ठा को बदनाम करने का आरोप लगाया है.