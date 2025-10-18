Advertisement
trendingNow12967529
Hindi Newsदेश

DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन

सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत हो चुकी है, इसमें 4 टीमें होंगी. इनका मैच नोएडा स्टेडियम में होगा. इस लीग का मकसद देश के कई हिस्सों में बाढ़ पीड़ितों के लिए धन जुटाना है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन

Sanatan Cricket League: अब आप ZEE NEWS पर सनातन क्रिकेट लीग देखने के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि आज से ZEE NEWS पर सनातन क्रिकेट लीग का शुभारंभ हो रहा है. सनातन क्रिकेट लीग..दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेट लीग है, जिसमें सिर्फ सनातन धर्मगुरु और उनकी टीमें खेल रही हैं. जिन कथा वाचकों को आप टीवी पर या अपने शहर या गांव में धार्मिक कथा कहते हुए देखते आए हैं, उन्हें आज पहली बार आप क्रिकेट खेलते देखेंगे. इस सनातन क्रिकेट लीग में 4 टीमें हैं. 

टीम और कप्तानों के नाम जानिए
बागेश्वर धाम के पीठाधिश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Shastri) की टीम बजरंग ब्लास्टर्स (Bajrang Blasters), कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर (Devkinandan Thakur) की टीम वृंदावन वॉरियर्स (Vrindavan Warriors)..इंद्रेश उपाध्याय (Indresh Upadhyay) की टीम राधे रॉयल्स (Radhe Royals)..और चिन्मयानंद बापू जी महाराज (Chinmayanand Bapu Ji Maharaj) की टीम राघव राइडर्स (Raghava Riders). 

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पहला मैच
नोएडा स्टेडियम में ZEE NEWS की ओर से आयोजित सनातन क्रिकेट लीग का पहला मैच बाबा बागेश्वर की टीम और देवकीनंदन ठाकुर की टीम के बीच हुआ. इस मैच का पूरा प्रसारण आप रात 10 बजे से ZEE NEWS पर देखेंगे. ये मैच 12-12 ओवर का है. यानी आप इसे, टी-20 की तर्ज पर T-twelve वाली सनातन क्रिकेट लीग भी कह सकते हैं. 

 

 

बाढ़ पीड़ितों की होगी मदद
ओपनिंग मैच में बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर में किसकी बैटिंग और किसकी बॉलिंग कैसी रही? किसकी टीम जीती? ये आपको पूरा मैच देखने के बाद ही पता चलेगा. सनातन क्रिकेट लीग के आयोजन का मकसद सिर्फ और सिर्फ..पंजाब-हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए धन जुटाना है, और इस धनराशि से बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करनी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

DNADNA AnalysisSanatan Cricket Leaguedhirendra shastriDevkinandan ThakurIndresh upadhyayChinmayanand Bapu

Trending news

54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA
DNA: यूपी में पहले ईद मिलन होते थे अब होता है दिवाली मिलन... बोले CM योगी आदित्यनाथ
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
DNA
DNA: धनतेरस पर कितना सोना और कितनी चांदी खरीदी गई? हीरे की भी डिमांड जानिए
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
Karnataka News in Hindi
नमाज के लिए क्या लेंगे अनुमति... कर्नाटक में कांग्रेस MLA ने अपनी ही सरकार को घेरा
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
Karur Stampede
करूर भगदड़: 41 पीड़ित परिवारों में से 39 को ही क्यों मिला 20-20 लाख रुपये का मुआवजा?
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
Kochi
समंदर में मजबूत होगी भारत की ताकत, कोचीन शिपयार्ड ने लॉन्च किए ऐसे 3 एडवांस वेसेल्स
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
BSF
LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में पांव पसारेगी AAP, बडगाम और नगरोटा सीट के उपचुनाव में खड़े किए ये उम्मीदवार
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी
Brahmos Missile
'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी