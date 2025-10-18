DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन

Sanatan Cricket League: अब आप ZEE NEWS पर सनातन क्रिकेट लीग देखने के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि आज से ZEE NEWS पर सनातन क्रिकेट लीग का शुभारंभ हो रहा है. सनातन क्रिकेट लीग..दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेट लीग है, जिसमें सिर्फ सनातन धर्मगुरु और उनकी टीमें खेल रही हैं. जिन कथा वाचकों को आप टीवी पर या अपने शहर या गांव में धार्मिक कथा कहते हुए देखते आए हैं, उन्हें आज पहली बार आप क्रिकेट खेलते देखेंगे. इस सनातन क्रिकेट लीग में 4 टीमें हैं.

टीम और कप्तानों के नाम जानिए

बागेश्वर धाम के पीठाधिश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Pandit Dhirendra Shastri) की टीम बजरंग ब्लास्टर्स (Bajrang Blasters), कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर (Devkinandan Thakur) की टीम वृंदावन वॉरियर्स (Vrindavan Warriors)..इंद्रेश उपाध्याय (Indresh Upadhyay) की टीम राधे रॉयल्स (Radhe Royals)..और चिन्मयानंद बापू जी महाराज (Chinmayanand Bapu Ji Maharaj) की टीम राघव राइडर्स (Raghava Riders).

पहला मैच

नोएडा स्टेडियम में ZEE NEWS की ओर से आयोजित सनातन क्रिकेट लीग का पहला मैच बाबा बागेश्वर की टीम और देवकीनंदन ठाकुर की टीम के बीच हुआ. इस मैच का पूरा प्रसारण आप रात 10 बजे से ZEE NEWS पर देखेंगे. ये मैच 12-12 ओवर का है. यानी आप इसे, टी-20 की तर्ज पर T-twelve वाली सनातन क्रिकेट लीग भी कह सकते हैं.

बाढ़ पीड़ितों की होगी मदद

ओपनिंग मैच में बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर में किसकी बैटिंग और किसकी बॉलिंग कैसी रही? किसकी टीम जीती? ये आपको पूरा मैच देखने के बाद ही पता चलेगा. सनातन क्रिकेट लीग के आयोजन का मकसद सिर्फ और सिर्फ..पंजाब-हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए धन जुटाना है, और इस धनराशि से बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करनी है.