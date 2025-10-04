सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला ये दंड

Mohammad raza news: मोहम्मद रजा जैसे नफरती वायरस से संक्रमित कट्टरपंथी हिंसा और अशांति से देश का माहौल बिगड़ने की साजिश रच रहे हैं, वही कुछ दूसरे अतिवादी भी हैं जो आस्था का अपमान कर आशांति का माहौल बनाना चाहते हैं.
मित्रों दो अक्टूबर को DNA में हमने आपको तमिलनाडु के उन वैचारिक अतिवादियों के बारे में बताया था जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का पोस्टर जलाया था. करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र भगवान श्रीराम के अपमान की खबर हमने इसलिए दिखाई थी ताकि सनातनियों की आस्था पर आघात करने वाले सभी उन्मादियों को सजा मिले. DNA की खबर का असर हुआ है और इन अतिवादियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है. श्रीराम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचानेवाले चार अतिवादियों को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया है. लेकिन ये गिरफ्तारी भी आसान नहीं थी.
सड़कों पर उतरे रामभक्त...
पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले को दबाने की कोशिश की. पुलिस की इस लापरवाही के खिलाफ त्रिची में रामभक्त सड़क पर उतर आए. अपने आराध्य के अपमान से नाराज रामभक्तों ने दबाव बनाया और ये दवाब काम आया. आखिरकार तमिलनाडु की पुलिस ने बाकी तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया. कोर्ट ने इन चारों को जेल भेज दिया है. लेकिन सनातनधर्मी इससे संतुष्ट नहीं है. अपने आराध्य के अपमान से नाराज सनातनधर्मी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं.
'वैचारिक रावणों' को श्रीराम का पोस्टर जलाने की इजाजत क्यों?
राम भक्तों की आस्था पर चोट करनेवाले चार आरोपी जेल पहुंच गए हैं. लेकिन आज सवाल तमिलनाडु की पुलिस पर है. आखिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तमिलनाडु पुलिस ने इन वैचारिक रावणों को श्रीराम का पोस्टर जलाने की इजाजत क्यों दी. क्या तमिलनाडु सरकार को उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो कार्यक्रम को मंजूरी देकर इस पाप के साझीदार बने. क्या रामभक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये पुलिसवाले भी दोषी नहीं हैं.
ये सामान्य अपराध नहीं है. इसलिए कार्रवाई भी सामान्य नहीं होनी चाहिए. कार्यक्रम की इजाजत देनेवाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. ताकी एक मिसाल बने और आगे से पुलिस भी ऐसे कार्यक्रम की इजाजत देने में सचेत रहे.
