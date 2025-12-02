सरकार के संचार साथी ऐप पर सियासी घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब

सरकार के 'हर मोबाइल में संचार साथी ऐप' वाला निर्देश जारी करते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है. संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. ऐसे में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने संचार साथी ऐप को जासूसी वाला ऐप कहा है. कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि इसके जरिए सरकार नागरिकों की निजता का हनन करना चाहती है. पूरा विवाद उस निर्देश को लेकर शुरू हुआ जिसमें भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट की असलियत जांचने के लिए फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने को कहा है. विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आया है.

सिंधिया ने साफ कहा कि ये ऐप लोगों की सहूलियत के लिए है. जब फ्रॉड होता है तब विपक्ष सवाल खड़े करता है और जब कोई रास्ता निकाला गया है तब भी विरोध किया जा रहा है. आखिर में उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग चाहते हैं इसे यूज करें और जो नहीं चाहते वे इसे डिलीट कर दें.

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ‘संचार साथी’ पर कहा, "जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य है कि हम उपभोक्ताओं की मदद करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। संचार साथी एक ऐप और… pic.twitter.com/Rx1eiAlrSh Add Zee News as a Preferred Source — ANI_HindiNews (@AHindinews) December 2, 2025

पेगासस की भी चर्चा

प्रियंका चतुर्वेदी संसद की आईटी कमेटी की सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि सरकार भले ही अब सारथी ऐप पर सफाई दे रही है लेकिन सरकार का मकसद पेगासस जैसा ही है. नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ है.

बिना निगरानी हम परिवार को मैसेज भेज सकें

प्रियंका गांधी ने कहा, 'यह एक जासूसी ऐप है. मैं यही कहना चाहती हूं कि अब वे और क्या जानना चाहते हैं? नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है. सभी को प्राइवेसी का अधिकार है कि हम बिना सरकार की निगरानी के अपने मैसेज को परिवार और दोस्तों को भेजें. यह सामान्य बात है. सरकार हर तरह से देश को तानाशाही में बदलने की कोशिश कर रही है.'

पढ़ें: क्या आपके फोन में अपने आप होगा इंस्टॉल? डिलीट करने का तरीका है? सबकुछ जानिए यहां

उन्होंने आगे कहा, 'भारत का हर नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है? इस तरह से काम नहीं करना चाहिए. फ्रॉड की रिपोर्ट करने के लिए एक असरदार सिस्टम होना चाहिए. हमने साइबर सिक्योरिटी पर इस पर बहुत लंबी चर्चा की है. साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको हर नागरिक के टेलीफोन में जाने का बहाना दे. मुझे नहीं लगता कि कोई भी नागरिक खुश होगा.'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दूरसंचार विभाग के निर्देश को शेयर करते हुए लिखा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है. उन्होंने लिखा कि एक प्री-लोडेड सरकारी ऐप, जिसे हटाया नहीं जा सकता. हर भारतीय पर नजर रखने का एक उपकरण है. यह प्रत्येक नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और निर्णय पर नजर रखने का एक जरिया है.

भारत में मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत अब देश में बनने वाले या विदेश से आने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से ही मौजूद होगा यानि प्री-इंस्टॉल होगा. इस आदेश को सभी मोबाइल… pic.twitter.com/lbZ5NjVtJR — Zee News (@ZeeNews) December 2, 2025

भारत सरकार ने 29 नवंबर को एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है. इसके अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अरट्टाई जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स अब हमेशा यूजर के डिवाइस में सक्रिय सिम कार्ड से लगातार लिंक रहेंगे. नियम के मुताबिक, ऐप केवल उसी समय काम करेगा जब वह एक चालू सिम कार्ड से लिंक हो और सिम मोबाइल में लगा हो. इसके साथ ही, इन सभी प्लेटफॉर्म का वेब वर्जन हर 6 घंटे में ऑटो-लॉगआउट होगा. क्यूआर कोड स्कैन करके इसे दोबारा लॉग-इन किया जा सकेगा. निर्देश के मुताबिक, सभी प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों में इन नियमों का अनुपालन करना होगा और 120 दिनों में विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी.

निर्देश में बताया गया कि केंद्र सरकार को टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाले कामों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए जरूरी डिजिटल या दूसरे तरीके बनाने का अधिकार है, इसलिए दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप शुरू किया है, जो स्टेकहोल्डर्स को आईएमईआई से जुड़े संदिग्ध गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट करने और मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले आईएमईआई की असलियत वेरिफाई करने में मदद करता है.

हर कंपनी के लिए निर्देश

निर्देश में कहा गया कि डुप्लीकेट या नकली आईएमईआई वाले मोबाइल हैंडसेट टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, इसलिए केंद्र सरकार भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इम्पोर्ट किए गए मोबाइल हैंडसेट के हर निर्माता और इम्पोर्टर को यह निर्देश देती है कि 90 दिनों के भीतर यह पक्का करें कि संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन, भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इम्पोर्ट किए गए सभी मोबाइल हैंडसेट पर पहले से इंस्टॉल हो.

इसके साथ ही यह भी पक्का करें कि पहले से इंस्टॉल किया गया संचार साथी एप्लीकेशन पहली बार इस्तेमाल करने या डिवाइस सेटअप करने के समय यूजर्स को आसानी से दिखे और इसे बंद या अनइंस्टॉल नहीं किया जा सके.