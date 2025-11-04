हजारों नारियल और दीयों से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुए शामिल

Sudarsan Pattnaik Creates Largest Boat Sculpture: ओडिशा के फैमस सैंड आर्टिस्‍ट (Sand Artist) और पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. उन्होंने बालीयात्रा 2025 के मौके पर नारियल और रेत से बनी दुनिया की सबसे बड़ी सैंड आर्ट तैयार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

6 घंटे में किया तैयार

ये रेत की कलाकृति (Sand Art) पारंपरिक नाव (Traditional Boat) के आकार में बनाई गई है, जिसका साइज 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है. इसे सुदर्शन पटनायक (Sudarsan Pattnaik) ने इसे महज 6 घंटे में तैयार किया.



Cuttack, Odisha: Padma Shri Sudarsan Pattnaik said, "We created the sculpture by installing 12,000 coconuts, which has set a world record and has been officially declared..." pic.twitter.com/XazcPRaFj0 Add Zee News as a Preferred Source — IANS (@ians_india) November 4, 2025

इन चीजों से हुआ तैयार

इस अनोखे सैंड आर्ट में 240 टन रेत, 12,000 नारियल और 1,100 दीयों का इस्तेमाल किया गया है. नारियल (Coconut) और दीयों (Clay Lamps) से सजी ये कलाकृति न सिर्फ आर्ट का नायाब नमूना है, बल्कि ओडिशा की समृद्ध समुद्री परंपरा और बालीयात्रा पर्व की सांस्कृतिक विरासत को भी जिंदा रूप में पेश करती है.

Cuttack, Odisha: Sushma Narvekar, Chief Editor of the World Record Book of India, says, "...It’s a unique sculpture, and I congratulate Sudarsan Pattnaik for this..." pic.twitter.com/rSOXxpQ1Im — IANS (@ians_india) November 4, 2025

नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सुदर्शन पटनायक ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि ओडिशा की ऐतिहासिक बालीयात्रा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो 4 हजार सुपारी से कलाकृति बनाई है. बालीयात्रा में घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. ये ओडिशा की सबसे बड़ी यात्रा होता है. ये लोगों के लिए नया और अनोखी आर्ट है.

महिला क्रिकेट टीम को भी दी बधाई

इससे पहले, सुदर्शन पटनायक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम (India Women's Cricket Team) ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका (South Africa) को फाइनल मुकाबले में हराकर पहली बार आईसीसी वनडे वूमेंस वर्ल्ड कप (ICC Women's World Cup) का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय टीम को बधाई देने के लिए बल्ले तथा गेंद का एक सैंड आर्ट बनाया था.

Bharat ki Nari Shakti!

Congratulations to our #IndianWomenCricketTeam for lifting the World Cup 2025!

My wishes, carved in sand with balls, at Puri Beach in Odisha. pic.twitter.com/i23sXJP8wk — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) November 3, 2025

(इनपुट-आईएएनएस)