हजारों नारियल और दीयों से सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुए शामिल

सैंड आर्टिस्‍ट सुदर्शन पटनायक हर बार अपनी कला से कुछ नया और अनोखा काम करते हैं. इस बार उन्होंने काफी बड़ी बोर्ट बनाकर खुद को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:42 PM IST
Sudarsan Pattnaik Creates Largest Boat Sculpture: ओडिशा के फैमस सैंड आर्टिस्‍ट (Sand Artist) और पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. उन्होंने बालीयात्रा 2025 के मौके पर नारियल और रेत से बनी दुनिया की सबसे बड़ी सैंड आर्ट तैयार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

6 घंटे में किया तैयार
ये रेत की कलाकृति (Sand Art) पारंपरिक नाव (Traditional Boat) के आकार में बनाई गई है, जिसका साइज 50 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है. इसे सुदर्शन पटनायक (Sudarsan Pattnaik) ने इसे महज 6 घंटे में तैयार किया.
 

इन चीजों से हुआ तैयार
इस अनोखे सैंड आर्ट में 240 टन रेत, 12,000 नारियल और 1,100 दीयों का इस्तेमाल किया गया है. नारियल (Coconut) और दीयों (Clay Lamps) से सजी ये कलाकृति न सिर्फ आर्ट का नायाब नमूना है, बल्कि ओडिशा की समृद्ध समुद्री परंपरा और बालीयात्रा पर्व की सांस्कृतिक विरासत को भी जिंदा रूप में पेश करती है.

 

नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
सुदर्शन पटनायक ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि ओडिशा की ऐतिहासिक बालीयात्रा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो 4 हजार सुपारी से कलाकृति बनाई है. बालीयात्रा में घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. ये ओडिशा की सबसे बड़ी यात्रा होता है. ये लोगों के लिए नया और अनोखी आर्ट है.

महिला क्रिकेट टीम को भी दी बधाई
इससे पहले, सुदर्शन पटनायक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम (India Women's Cricket Team) ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका (South Africa) को फाइनल मुकाबले में हराकर पहली बार आईसीसी वनडे वूमेंस वर्ल्ड कप (ICC Women's World Cup) का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय टीम को बधाई देने के लिए बल्ले तथा गेंद का एक सैंड आर्ट बनाया था.

 

(इनपुट-आईएएनएस)

