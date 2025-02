10 पार्टियां मिलकर लड़तीं तो भी... क्या दिल्ली नतीजों पर कांग्रेस ने ढूंढ ली वजह?

Delhi Assembly Elections: दिल्ली की सत्ता पर पिछले 12 साल काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है. वहीं बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली चुनाव में जीत हासिल की है. इसी के साथ बीजेपी का 27 साल के वनवास भी खत्म हो गया. जबकि कांग्रेस पार्टी इस बार भी शून्य पर सिमट गई. आम आदमी पार्टी की इस करारी हार को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं.

कई राजनीति एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुआई वाली इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली आप अगर दिल्ली में भी गठबंधन कर चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ अलग ही आते. इसे लेकर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली की जनता ने किसी को भी नहीं हराया है, बल्कि केजरीवाल को पद से हटाया है.उन्होंने AAP-कांग्रेस में गठबंधन को लेकर कहा कि दिल्ली में'अगर 10 पार्टियां भी उनके साथ होतीं तो भी वो हारते. क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को हटाने का मन बना लिया था.

संदीप दीक्षित का बयान

कांग्रेस नेता ने कहना है, '...दिल्ली की जनता ने किसी को नहीं हराया है, बल्कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया है. अगर हम (आप और कांग्रेस) साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो नतीजे और भी बुरे होते. दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को हटाने का मन बना लिया है. अगर 10 पार्टियां भी उनके साथ होतीं तो भी हारते...'

#WATCH | Delhi: Congress leader Sandeep Dikshit says, "...The public of Delhi has not defeated anyone but they have removed Arvind Kejriwal from the post of Chief Minister. If we (AAP and Congress) had contested the elections together the results would have been worse. The public… pic.twitter.com/xQu6tJhqb7

