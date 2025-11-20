आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता, खड़े किए कई सवाल

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं. एक बार उन्होंने फिर से तारीफ की तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता उनपर भड़क गए. संदीप दीक्षित और सुप्रिया श्रीनेत ने उनपर जमकर तंज कसा.
Trending Photos
Sandeep Dikshit: कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर के सुर इस समय बदले-बदले से नजर से आ रहे हैं. थरूर पीएम मोदी की तारीफ करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं. ये कोई नई बात नहीं है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही थरूर के बयान पार्टी लाइन से हटकर रहे हैं. एक बार फिर थरूर ने पीएम मोदी के के भाषण की तारीफ की. उनकी ये तारीफ कांग्रेस नेताओं को चुभने लगी और संदीप दीक्षित ने यहां तक कह दिया कि आप कांग्रेस में क्यों हैं? इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने भी उनपर तंज कसा, जानिए आखिर थरूर की अपनी ही पार्टी में फजीहत क्यों हो रही है.
आप कांग्रेस में क्यों हैं?
यह कोई पहली बार नहीं था जब थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की. उनकी ये बात कांग्रेस नेताओं को खटक गई. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि शशि थरूर की दिक्कत ये है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें देश के बारे में ज्यादा पता है. अगर आपके हिसाब से कोई कांग्रेस की नीतियों के विपरीत जाकर देश के लिए अच्छा कर रहा है तो आपको उन्हीं नीतियों को अपनाना चाहिए. साथ ही साथ सवाल खड़ा किया कि आप कांग्रेस में क्यों हैं. सिर्फ इसलिए की आप एक सांसद हैं?
नहीं दिखा तारीफ का कारण
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी को बहुत सारे सवालों के जवाब देने चाहिए. उन्हें ये भी बताना चाहिए कि निष्पक्ष पत्रकारिता से उनकी क्या समस्या है. साथ ही सवाल किया कि वो उन लोगों से खुश क्यों नहीं हैं जो सच दिखाते और बोलते हैं. इसलिए मुझे उनकी तारीफ करने का कोई कारण नहीं दिखा.
थरूर ने की थी तारीफ
दरअसल, थरूर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं पीएम मोदी के रामनाथ गोयनका के लेक्चर में शामिल हुआ. उन्होंने डेवलपमेंट के लिए भारत की 'कंस्ट्रक्टिव बेसब्री' के बारे में बात की और पोस्ट-कोलोनियल सोच पर जोर दिया. PM ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत अब सिर्फ एक 'उभरता हुआ मार्केट' नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक 'उभरता हुआ मॉडल' है, और इसकी इकोनॉमिक मजबूती पर भी ध्यान दिया.
PM मोदी ने कहा कि उन पर हर समय 'इलेक्शन मोड' में रहने का आरोप लगाया जाता था, लेकिन वे असल में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए 'इमोशनल मोड' में थे. भाषण का एक बड़ा हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी 'गुलाम मानसिकता' को खत्म करने के लिए था. PM मोदी ने भारत की विरासत, भाषाओं और नॉलेज सिस्टम पर गर्व वापस लाने के लिए 10 साल के नेशनल मिशन की अपील की. काश उन्होंने यह भी माना होता कि रामनाथ गोयनका ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए आवाज़ उठाने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल कैसे किया था! कुल मिलाकर, PM का भाषण एक आर्थिक नज़रिए और एक सांस्कृतिक आह्वान दोनों था, जिसमें देश को तरक्की के लिए बेचैन रहने की अपील की गई. बहुत ज्यादा सर्दी-खांसी होने के बावजूद दर्शकों के बीच रहकर खुशी हुई.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.