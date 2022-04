Mandeep S Sidhu: SSP ने पेश की मिसाल, खुदकुशी करने वाले किसानों की बेटियों के लिए किया ये ऐलान

Sangrur SSP helping Farmer’s daughter: पंजाब (Punjab) में आर्थिक तंगी (Financial Crisis) के चलते सुसाइड करने वाले किसानों की बेटियों की मदद के लिए संगरूर के एसएसपी ने बड़ा ऐलान किया है. जिले के पुलिस कप्तान मंदीप एस सिद्धू (SSP Mandeep S Sidhu) ने कहा है कि वो अपने पहले वेतन से किसानों की बेटियों की मदद के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद करेंगे. इसके बाद से जब तक उनकी पोस्टिंग संगरूर जिले में रहेगी वो हर महीने की सैलरी से ऐसे ही किसी पीड़ित किसान परिवार की बेटी को 21 हजार की धनराशि देते रहेंगे.

अपने नेक काम की जानकारी देते हुए एसएसपी सिद्धू ने मीडिया को बताया कि उनकी इस छोटी सी पहल से लोग प्रेरणा लेते हुए किसानों की मदद की लिए आगे आ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी पहल ने पंजाब के दो उद्योगपतियों को भी प्रेरित किया है. उनमें से एक ने 21 लाख रुपये का योगदान देने की पेशकश की है. वहीं दूसरे ने धूरी के 13 सरकारी स्कूलों के छात्रों की मदद के लिए 26 लाख रुपये का चेक सौंपा है. संगरूर एसएसपी का कहना है कि अब उन स्कूली छात्रों के परिजनों को इस साल कोई फीस नहीं देनी होगी.

Punjab | In a small effort to help the daughters of farmers who die by suicide due to financial constraints, I had announced to pay a sum of Rs 51,000 from my first pay followed by Rs 21,000 every month till the time I'm (posted) here (Sangrur): Sangrur SSP Mandeep S Sidhu (17.4) pic.twitter.com/4ef37091mL

