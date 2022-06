Maharashtra Political Crisis: शिवसेना के उप जिला प्रमुख संजय भोसले असम के गुवाहाटी में बागी विधायकों को मनाने पहुंचे. उन्होंने पार्टी विधायक एकनाथ शिंदे से 'मातोश्री' लौटने का आग्रह किया. इस दौरान गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के बाहर पुलिस ने उन्हें रोका. संजय भोसले के नहीं मानने पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है.

एकनाथ शिंदे से वापस जाने की अपील की

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के सतारा से शिवसेना नेता संजय भोसले रेडिसन ब्लू होटल के बाहर हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचे थे. इस पोस्टर पर मराठी में लिखा था, 'शिवसेना जिंदाबाद, एकनाथ शिंदे भाई वापस मातोश्री चलो. उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के पास.' उन्होंने कहा कि शिवसेना ने अपने विधायकों को बहुत कुछ दिया है. उनका कहना है कि उन्हें 'मातोश्री' लौट जाना चाहिए.

Assam | Sanjay Bhosale, deputy district chief of Shiv Sena from Maharashtra's Satara, arrives in Guwahati, urges party MLA Eknath Shinde to return to 'Matoshree'

Shiv Sena has given a lot to its MLAs. They should return to 'Matoshree', he says. pic.twitter.com/GiF7D7qBSF

