'मैं तो 6 साल जेल में रहा फिर भी...', संजय दत्त के मराठी वाले बयान पर विवाद; शिवसेना-BJP में भी तनातनी

महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर पहले से ही सियासत जारी है.इस बीच अभिनेता संजय दत्त की एक टिप्पणी के बाद राज्य में मराठी भाषा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. ये पूरा मामला उस वक्त का है, जब महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने कार्यक्रम के दौरान संजय दत्त से मराठी में बात करने को कहा.
दरअसल, रविवार को एक दही-हांडी के कार्यक्रम के दौरान अभिनेता संजय दत्त पहुंचे थे. इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक भी पहुंचे. सरनाईक ने इस दौरान संजय दत्त से कहा कि वे मराठी भाषा में बात करें. इसके जवाब में संजय दत्त ने कहा कि मैं छह साल येरवडा जेल में रहा, फिर भी मराठी नहीं सीख पाया. एक्टर की इस टिप्पणी पर सभी हंसने लगे.
संजय दत्त की इस टिप्पणी पर वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे. हालांकि, उन नेताओं ने नाराजगी भी जताई, जो मराठी भाषा से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं. सबसे खास बात है कि दत्त की टिप्पणी पर हंसने वाले मंत्री प्रताप सरनाईक भी आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं. सरनाईक अब बीजेपी विधायक के निशाने पर भी आ गए हैं.
इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रताप सरनाईक पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने सवाल किया कि जब कोई एक्टर मराठी भाषा नहीं जानने की बात पर हंसता है तो मंत्री भी हंसते हैं. वहीं, आम लोगों को मराठी नहीं आने पर धमकी दी जाती है और मारपीट की जाती है.
मेहता ने कहा कि यह किस प्रकार का न्याय है. इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए. बीजेपी विधायक का आरोप है कि सरनाईक के शब्द और उनके काम अलग-अलग हैं. आगे कहा कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें कभी कुछ करने नहीं दिया और वह इसलिए मंत्री हैं, क्योंकि एक 'डमी मंत्री' की जरूरत है.
गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रताप सरनाईक ने ठाणे के मीरा-भायंदर में एक कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मेहता पर बिना नाम लिए निशाना साधा था. अब इस घटना से एक बात तो साफ है मराठी भाषा के मुद्दे पर महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान बढ़ गई है.
मराठी भाषा विवाद में अब कांग्रेस की एंट्री भी हो गई है. कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने आरोप लगाया कि शिवसेना मराठी भाषा के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है. भाषा के विकास के नाम पर शिवसेना एक भी काम नहीं कर रही.
लोंढे की ओर से कहा गया कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के पीछे पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण के कार्यकाल में की गई बुनियादी तैयारियों की भूमिका रही है. आगे कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग मुंबई आते हैं, लेकिन बीजेपी-शिवसेना भाषा के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे को काफी संवेदनशील माना जाता है. स्थानीय भाषा को लेकर राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को निशाना बनाए जाने के कई मुद्दे सामने आते रहे हैं. हाल में ही राज्य सरकार ने सभी ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दिया था, लेकिन भारी विरोध के कारण इसको एक साल के लिए टाल दिया गया.