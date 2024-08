Maharashtra News: उद्धव ने क्या सच में दक्षिण अफ्रीका के भगोड़े से दिल्ली में की 'सीक्रेट मीटिंग'? निरूपम के आरोपों पर उठे सवाल

Sanjay Nirupam allegations against Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले असेंबली चुनाव से पहले राजनीति का पारा लगातार गर्म हो रहा है. कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप जड़ा है. निरुपम ने आरोप लगाया कि असेंबली चुनाव के लिए ठाकरे भ्रष्ट तरीके से पैसा जुटाने में लगे हैं. उन्होंने इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के भगोड़े गुप्ता बंधुओं से दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग भी की. उनके इस आरोप पर अभी उद्धव ठाकरे या उनके नजदीकी नेताओं का कोई बयान सामने नहीं आया है.

ठाकरे ने गुप्ता परिवार से की सीक्रेट मीटिंग- संजय निरुपम

संजय निरुपम ने कहा, 'सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी कि उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली गए थे. उन्होंने सभी नेताओं के साथ जो मुलाकात की थी, उसका व्यापक प्रचार किया गया था. लेकिन एक बैठक को गुप्त रखा गया था और वह बैठक गुप्ता परिवार के सदस्यों के साथ थी.'

भ्रष्टाचार के चलते दक्षिण अफ्रीका से भागना पड़ा

निरुपम ने आरोप लगाया, 'गुप्ता परिवार ने दक्षिण अफ्रीका में घोटाले किए और उन्हें 2018 में वहां से भागना पड़ा. दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जैकब जुमा को भी उनके कारण अपना पद छोड़ना पड़ा और फिर उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया.'

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena leader Sanjay Nirupam alleges, "It was publicly announced that Uddhav Thackeray went to Delhi to meet the leaders of the INDIA Alliance. The meetings he had with all the leaders were publicized widely. But one meeting was kept secret and… pic.twitter.com/pEnT1x5yrh

— ANI (@ANI) August 12, 2024