शिवसेना नेता संजय राउत मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी थी तबियत

Sanjay Raut Admitted To Fortis Hospital: शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के बाद मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, राउत को बुधवार सुबह अस्वस्थ महसूस होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण किया है.

संजय राउत ने खुद थी जानकारी

एक्स पर एक पोस्ट में संजय राउत ने लिखा था कि जय महाराष्ट्र! आप सभी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है और मुझे प्यार दिया है, लेकिन अब अचानक मेरी सेहत में कुछ गंभीर समस्याएं आ गई हैं. इलाज चल रहा है और मैं जल्द ही इससे उबर जाऊंगा. चिकित्सकीय सलाह के अनुसार, मुझे बाहर जाने और भीड़-भाड़ में जाने से मना किया गया है. यह अपरिहार्य है. मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और नए साल में आपसे मिलने आऊंगा. आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे. उनके पोस्ट के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मोदी सहित कई राजनीतिक नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. चार बार सांसद रहे संजय राउत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी माने जाते हैं और पार्टी के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक भी हैं.

राउत कई बार केन्द्र सरकार की नीतियों पर कर चुके है हमला

बता दें, संजय राउत महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं. वे शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं. राउत न सिर्फ राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि अपने तीखे बयानों और पत्रकारिता पृष्ठभूमि के लिए भी मशहूर हैं. राजनीति में आने से पहले संजय राउत पत्रकार रहे हैं और लंबे समय तक शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के कार्यकारी संपादक के रूप में काम किया. उनके लेखों में पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है. राउत को उनकी स्पष्ट वक्ता और मुखर शैली के लिए जाना जाता है. वे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, चाहे वह विपक्ष की आलोचना हो या केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल. संजय राउत ने महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार के गठन में भी अहम भूमिका निभाई थी, जब शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के साथ मिलकर सरकार बनाई थी. हाल के वर्षों में वे कई राजनीतिक विवादों और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांचों के चलते सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है कि वे सच्चाई और शिवसेना की विचारधारा के साथ खड़े हैं.