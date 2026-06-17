'पार्टी बदलने के लिए सांसदों को 15-15 करोड़...', संजय राउत का बड़ा दावा; उद्धव गुट में फूट या बड़ी साजिश?

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है. शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के सांसदों को दल बदलने के लिए कथित तौर पर करोड़ों रुपये की पेशकश की जा रही है. राउत के इस आरोप के बाद राज्य की सियासत में नए विवाद ने जन्म ले लिया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी में संभावित टूट की चर्चाएं तेज हैं. हालांकि पार्टी की ओर से लगातार एकजुटता का दावा किया जा रहा है.
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि शिवसेना (UBT) के सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए बड़े आर्थिक प्रस्ताव दिए जा रहे हैं. उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के सांसदों को कथित तौर पर '15-15 करोड़ रुपये' तक का ऑफर दिया जा रहा है. राउत ने अपनी पोस्ट में इस पूरे घटनाक्रम को 'चौंकाने वाला' और 'घिनौना' बताया. उन्होंने अपने संदेश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया.
अपना सपना मनी..मनी..!
Apna Sapna Money Money!
It’s shocking and revolting that Maharashtra MPs are reportedly being offered ₹15 crore each tonight to switch sides.@Dev_Fadnavis
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 16, 2026
राउत के आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. राज्य में पहले भी दल-बदल और राजनीतिक पुनर्संरचना के कई बड़े घटनाक्रम सामने आ चुके हैं. ऐसे में इस तरह के दावों ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है. हालांकि, संजय राउत के आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई सार्वजनिक साक्ष्य सामने नहीं आया है. वहीं, आरोपों पर संबंधित पक्ष की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है.
महाराष्ट्र की राजनीति बीते कुछ वर्षों में कई बड़े बदलावों की गवाह रही है. शिवसेना में विभाजन से लेकर सत्ता परिवर्तन तक, राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं. ऐसे में शिवसेना (UBT) के भीतर संभावित टूट की चर्चाएं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक महत्व रखती हैं. फिलहाल, संजय राउत के इन आरोपों ने राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इन दावों पर आगे क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस जानकारी सामने आती है.