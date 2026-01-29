अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत

Sanjay Raut Demands: शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. इसके साथ ही उन्होंने इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
Sanjay Raut Demands: संजय राउत ने कहा कि सभी को पता होना चाहिए कि आखिर किन खामियों की वजह से आज अजित पवार हमारे बीच नहीं हैं. आखिर विमान में क्या खामियां थीं? यह सार्वजनिक होना चाहिए. उन्होंने गुरुवार को कहा कि अजित पवार महाराष्ट्र के लोकप्रिय और कद्दावर नेताओं में शामिल थे. उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. यह कहना गलत नहीं होगा कि आज उनका हमारे बीच में नहीं रहना राजनीति के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है. उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.
उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में भी विमान हादसा हुआ था. कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. यहां तक कि इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.
अब इसके बाद एक बार फिर विमान हादसा देखने को मिला है. इसमें हमने डिप्टी सीएम अजित पवार को खो दिया. ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस प्रकरण की विधिवत रूप से जांच की जाए और विसंगति पर भी प्रकाश डाला जाए. जिस वजह से यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है.
संजय राउत ने कहा, अब ऐसे मामलों में सिर्फ श्रद्धांजलि देने से काम नहीं चलेगा. प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृह मंत्री श्रद्धांजलि देंगे. लेकिन सवाल यह है कि इस श्रद्धांजलि से क्या होगा? इससे कुछ होने वाला नहीं है. अब समय आ चुका है कि ऐसे मामलों की जांच हो और जो भी विसंगति सामने आ रही है उसे सही करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए.
उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में कई विमान हादसे हुए. लेकिन, डीजीसीए की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. हालांकि ऐसे मामलों में समिति का गठन किया गया. लेकिन अभी तक कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किया गया है.
