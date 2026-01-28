Advertisement
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... भावुक संजय राउत बोले, एक बात का अफसोस रहेगा

अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... भावुक संजय राउत बोले, एक बात का अफसोस रहेगा

Ajit Pawar Death: एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से हर कोई दुखी है. संजय राउत ने कहा कि अब उनके बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेकार होगी. उनकी कमी खलेगी. अफसोस रहेगा कि वह कभी सीएम नहीं बन पाए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:59 AM IST
अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग होगी... भावुक संजय राउत बोले, एक बात का अफसोस रहेगा

पूरा देश प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से गमगीन है. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने अजित पवार को श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताया कि महाराष्ट्र को यह क्या देखना पड़ रहा है. यह कहते-कहते वह भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि अजित दादा ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें हर कोई चाहता था. उनके जाने से महाराष्ट्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अजित दादा के न होने से महाराष्ट्र की राजनीति बेरंग हो गई है. प्लेन क्रैश में अजित दादा समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एयरक्राफ्ट बहुत आवाज करता हुआ नीचे आया. ऐसा लगा कि प्लेन लैंड कर रहा है. एक शख्स ने बताया कि प्लेन ने लैंड करने की कोशिश की थी लेकिन रनवे से फिसल गया. इसके बाद जोरदार धमाका हुआ, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं. 

राउत ने कहा कि यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक हादसा है. आज सुबह जब हमने बारामती में प्लेन क्रैश की खबर सुनी और पता चला कि उसमें हमारे प्रिय अजित दादा पवार भी हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते रहे कि किसी भी हालत में कोई बुरी खबर हमारे कानों तक न पहुंचे. हम प्रार्थना कर रहे थे कि महाराष्ट्र के लिए अजित दादा पवार बहुत जरूरी हैं. वह यहां के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिखने चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ. 

संजय राउत को क्या अफसोस रहेगा?

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही उम्दा नेतृत्व, दिलदार नेतृत्व महाराष्ट्र का, प्रशासनिक काम पर उनकी पकड़ रही, अच्छे वक्ता रहे, अच्छे नेता थे, कार्यकर्ताओं के लिए काम करने वाले... ऐसे नेता आज हमारे बीच नहीं रहे. महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान रहा है. लगभग 6 बार वह राज्य के उपमुख्यमंत्री रहे. राउत ने कहा कि सीएम बनने की उनके अंदर पूरी क्षमता थी. यहां ऐरे-गैरे मुख्यमंत्री बन गए लेकिन क्षमता होने के बावजूद वह मुख्यमंत्री नहीं बन सके. ये हमारे मन में हमेशा रहेगा. यह कहते हुए वह इस बात पर अफसोस जता रहे थे कि कई बार डिप्टी सीएम बनने के बाद भी अजित पवार सीएम नहीं बन पाए. 

पढ़ें: यह हैवी क्रैश था... अजित पवार का प्लेन बारामती में कैसे गिरा? कौन-कौन था, अब तक क्या पता चला

राउत ने इसे महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से 'ब्लैक डे' कहा. बोले कि अजित दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं है. वह खुले विचारों वाले थे. प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ थी. कभी सोचा नहीं था कि यह दिन देखना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दुखी है. उद्धव ठाकरे दुखी हैंं. अजित दादा को श्रद्धांजलि. 

क्रैश में जांच क्या होगी?

एक्सीडेंट की जांच DGCA और उससे जुड़ी एजेंसियां ​​कर रही हैं. जांच का मुख्य फोकस एरिया यह समझने पर होगा कि हादसा क्यों और कैसे हुआ?
1. क्या कोई टेक्निकल खराबी थी- जैसे इंजन या दूसरी मशीनरी का फेल होना
2. मौसम की स्थिति-  बारिश, कोहरा या बिजली गिरने का असर तो नहीं?
3. क्या इंसानी गलती थी- पायलट का फैसला या ऑपरेशनल गलतियां

एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री से पता चला है कि लियरजेट 45XR एक एक्टिव जेट है जो कमर्शियल और प्राइवेट इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड है. प्लेन के खेत में गिरते ही आग लग गई. पीछे का हिस्सा छोड़कर बाकी कुछ नहीं बचा. 

