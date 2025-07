तो क्या अखंड भारत नहीं बनाना चाहती सरकार... संजय राउत ने क्यों किया ऐसा दावा

लोकसभा में पीओके (PoK) को लेकर राजनाथ सिंह के दिए एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने राजनाथ सिंह के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आरोप लगाया है कि यह सरकार पाकिस्तान से लड़ने या 'अखंड भारत' का निर्माण करने के इरादे से पीछे हट रही है. बता दें कि राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा था कि हमारा मकसद युद्ध नहीं था और इरादा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को वापस लेने का नहीं था.

'तो क्या अखंड भारत नहीं बनाना चाहती सरकार...'

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, 'राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि हमारा इरादा पीओके लेने का नहीं है. यह बहुत गंभीर बात है. भाजपा ने पहले भी बार-बार कहा है कि वह पीओके लेगी. यह स्पष्ट है कि यह सरकार पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहती. वे 'अखंड भारत' नहीं बनाना चाहते और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र को वापस नहीं लेना चाहते. इस बयान की निंदा की जानी चाहिए.'

#WATCH | Shiv Sena (UBT ) MP Sanjay Raut says, "Rajnath Singh yesterday said in Lok Sabha that our intention was not to take PoK. This is a very serious thing. The BJP had repeatedly stated in the past that it would take PoK. It is clear that this government does not want to… pic.twitter.com/95YRSPPTNV

