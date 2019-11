बालासाहेब के लिए कुछ भी करेंगे, फडणवीस हमें सीख न दें: संजय राउत

मुंबई: शिवसेना (Shiv Sena) सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के ट्वीट पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कोई उन्हें स्वाभिमान और समझदारी न सिखाए. उद्धव जी बालासाहेब को दिया गया वचन जल्द पूरा करेंगे.

शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवाजी पार्क में आयोजित स्मृति सभा में सांसद राउत ने कहा, ''हम बालासाहेब के लिए कुछ भी करेंगे. हमारी ही सरकार बनेगी. उद्धव जी ने बालासाहेब से जो वचन दिया था कि शिवसेना से एक मुख्यमंत्री होगा, वो जल्द ही पूरा होगा. उन्होंने मीडिया से कहा कि आप जल्द ही देखेंगे कि महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना का ही होगा.''

Sanjay Raut, Shiv Sena: We will do anything for #Balasaheb, govt will be formed. The promise which Uddhav ji made to Balasaheb, that there will be a Chief Minister from Shiv Sena...you will soon see that Maharashtra CM will be from Shiv Sena. https://t.co/Zi31eXBWfQ pic.twitter.com/1BnpZyTKxo

— ANI (@ANI) November 17, 2019