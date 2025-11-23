Advertisement
जबतक मोदी-शाह रहेंगे बीजेपी जीतती रहेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा अब एक ही रास्ता

Sanjay Raut: राउत ने लिखा- 'बिहार जीत के बाद उनका जश्न नहीं दिखा. महाराष्ट्र में भी जीत के बाद भी कहीं जश्न नहीं था. इसे जनमत का फैसला कैसे से माना जाए क्योंकि नतीजों पर किसी को यकीन नहीं है. ये ‘जनादेश’ नहीं बल्कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जनादेश है, चुनाव आयोग की बेईमानी लोकतंत्र की कब्र खोद रहा है'. 

Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 23, 2025, 12:54 PM IST
Samana Editorial: शिवसेना (उबाठा) के सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत (Sanjai Raut) ने बिहार में एनडीए की सुनामी को ‘बेईमानी’ की जीत और ज्ञानेश कुमार का जनादेश बताया है. अपनी कलम की धार पैनी करते हुए राउत ने बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी टारगेट किया. उद्धव ठाकरे के करीबी नेता ने अपने संपादकीय में लोकतंत्र बचाने का नया 'फॉर्मूला' भी बताया. बिहार नतीजों का पोस्टमार्टम करते हुए राउत ने एक तीर से कई निशाने साधते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद उनकी लेखनी की रोशनी में पढ़ लीजिए.

लोकतंत्र की कब्र खोद रहा आयोग: राउत

'नीतीश कुमार नामक ‘पलटूराम’ दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू हुए सफर को उन्होंने मोदी के चरणों में रोक दिया. कन्हैया कुमार ने एक वाक्य में बिहार के नतीजों का विश्लेषण किया है. वे कहते हैं, ‘यह बिहार का जनादेश नहीं है. ज्ञानेश कुमार का जनादेश है.’ बिहार में कोई खुश नहीं है. गरीबों की आवाज कोई नहीं सुन रहा है. मजदूर परेशान हैं. मेहनतकश, नौकरीपेशा वर्ग, मध्यम वर्गीय सभी बिहार की व्यवस्था से नाराज हैं तो इस सरकार को वोट दिया किसने? 

हाईजैक!

बिहार में चुनाव ‘हाईजैक’ किए गए थे. चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, इस बात पर सब एकमत थे. आरजेडी को सबसे ज्यादा 23.07 फीसदी वोट मिले, लेकिन 25 सीट मिलीं. भाजपा ने 20.8 फीसदी वोट पाकर 89 सीटें जीतीं और जनता दल (यू) ने 19.84 फीसदी वोट हसिल कर 85 सीटें जीतीं. एमपी में ‘लाडली बहना’, महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहीण योजना’, झारखंड में ‘मैया सम्मान योजना’ और बिहार में ‘महिला रोजगार’ लाकर चुनाव में ही महिलाओं के खाते में दस हजार रुपए जमा किए गए. दस हजार में मोदी ने 1.25 करोड़ महिलाओं के वोट खरीद लिए.

महाराष्ट्र में भाजपा ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा और 132 सीटें जीतीं. बिहार में भाजपा ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 89 सीटें जीतीं. महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद अचानक 65 लाख वोट बढ़ गए थे. बिहार में भी यही तस्वीर है. ये तेजस्वी यादव या कांग्रेस की हार नहीं है. बिहार में 62 लाख मतदाताओं के नाम हटाकर 20 लाख नए जोड़े गए. इनमें 5 लाख मतदान बिना एसआईआर फॉर्म के बढ़ाए गए. लोगों के वोट काटे गए. ये सब चुनाव आयोग की मदद से किया गया.

ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव भाजपा इसी तरह जीतना चाहती है. देश में कोई भी विपक्षी दल नहीं बचे, ये मोदी और शाह की नीति है. इसे लोकतंत्र की शोकांतिका मानना चाहिए. लोकतंत्र की कब्रें बन रही हैं. बिहार नतीजों ने उस कब्र पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है. बिहार नतीजों से भविष्य की राजनीति की तस्वीर साफ हो गई है. 

तेजस्वी चुनाव हार सकते हैं लेकिन...

तेजस्वी यादव ने प्रचार कमान संभालकर ऐसा माहौल बनाया कि भाजपा और नीतीश कुमार के लिए राह आसान न थी. यादव और मुसलमान तो तेजस्वी के समर्थक माने जाते हैं. तेजस्वी एक बार चुनाव हार सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 25 सीटें मिलेंगी, ये कोई नहीं मानेगा. भाजपा के अश्वमेध घोड़े को रोकने के लिए तेजस्वी और राहुल गांधी साथ आए, लेकिन कुछ न हुआ. न हिंदुत्व की लहर है, न मोदी की हवा. फिर भी भाजपा जीत रही है. समस्याएं जस की तस हैं फिर लोग मोदी को वोट क्यों दें रहे हैं? 

कांग्रेस ढलान पर है और क्षेत्रीय दलों का ‘खात्मा’ जारी है. चुनाव पहले धर्म के आधार पर होते थे. अब जाति के आधार पर चुनाव हो रहे हैं. ये मोदी-शाह ने शुरू किया और जबतक ये दोनों हैं, खेल चलता रहेगा. चुनाव होते रहेंगे. भाजपा जीतती रहेगी. विपक्ष का चुनाव बहिष्कार ही लोकतंत्र बचाने का एकमात्र रास्ता दिख रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Shwetank Ratnamber

