जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल’, निकाय चुनाव में कैसे मात खाया विपक्ष?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है. उद्धव गुट के दोनों गुटों में तकरार छिड़ी रची है. हाल में ही मुंबई में बीजेपी ने अपना पहला मेयर बनाया, इस चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत ने कहा है कि विपक्ष मुंबई और कुछ दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़कर बाकि लोकल बॉडी इलेक्शन को सीरियसली नहीं लिया. BJP ने ग्रामीण महाराष्ट्र के सभी 'टेलर्ड' लोगों और इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी पार्टी में खींच लिया है. वे अपनी ताकत से चुनाव जीत रहे हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.

सामना ने राउत ने कहा कि फडणवीस समेत BJP के सभी बड़े नेता ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और प्रोग्राम लागू करते हैं. चुनाव लड़ना उनका एकमात्र काम है. एकनाथ शिंदे के लिए हर चुनाव ज़िंदा रहने की लड़ाई है और वह उसी के हिसाब से अपनी 'स्ट्रेटेजी' तय करते हैं. साथ ही पैसों की भी ताकत लगाते हैं. शिंदे ग्रुप ने जिला परिषद चुनाव में 162 सीटें जीतीं, वे रत्नागिरी और रायगढ़ में सत्ता में आए, जबकि BJP ने सिंधुदुर्ग पर कब्जा कर लिया, शरद पवार की पार्टी मर्जर के जाल में फंस गई, वह पुणे में जीते, लेकिन क्या लोग अब से उनकी पॉलिटिक्स को सीरियसली लेंगे? यही सवाल है सिर्फ रूलिंग पार्टी को दोष देना गलत है.

उन्होंने ये स्वीकार किया कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शिवसेना का असली पीछे हटना पॉलिटिकल बैलेंस को बिगाड़ रहा है. शिवसेना का पीछे हटना उन विचारों का पीछे हटना है जो महाराष्ट्र को दिशा देते हैं। शिंदे की लीडरशिप ठाकरे से बड़ी नहीं है, फिर भी, यह चमत्कार है कि शिंदे हर चुनाव में लीड लेते हैं. एक नई परंपरा बन रही है कि लीडर वही माना जाता है जो चुनाव में पैसा देता है और चुनाव जीतता है. पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप में चुनाव लड़ने और जीतने की भूख होनी चाहिए. वह भूख आज BJP, शिंदे ग्रुप और अजित पवार की पार्टी में सबसे ज्यादा दिख रही है.

अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में यह बढ़ी हुई भूख ही विरोधी पार्टियों के पीछे हटने का कारण है, तो इसके लिए सिर्फ रूलिंग पार्टी को दोष देना गलत है. महाराष्ट्र में अब से सिर्फ तलवार चलाने वाली लीडरशिप ही बचेगी. लोगों का मानना ​​है कि अगर उद्धव और राज ठाकरे ने लोकल बॉडी इलेक्शन में महाराष्ट्र को उल्टा कर दिया होता, तो नतीजे जरूर बदल जाते. यह सच है कि मोदी, शाह, फडणवीस-शिंदे ने पॉलिटिक्स को पूरी तरह से कमर्शियलाइज़ कर दिया है.

साथ ही साथ कहा कि उनके लोग भी काफी हद तक हारे और लोग अब भी सुनीता चव्हाण जैसे सीधे-सादे कैंडिडेट को चुनते हैं. पैसे वालों की टक्कर में, पैसे वाला हमेशा हारता है, जैसा कि रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में देखा गया. पुणे-बारामती में BJP हार गई, वहां कई पैसे वाले अपनी डिपॉजिट भी नहीं बचा पाए, आखिर में, सेल्फ-कॉन्फिडेंस और पक्का इरादा जरूरी है.