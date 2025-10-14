Advertisement
Hindi Newsदेश

संजय राउत ने कहा- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने जवाब से किया हैरान

Maharashtra Local Body Election: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह पहले ही हो चुकी है, लेकिन क्या राज्य के आगामी निकाय चुनाव के लिए इनके साथ कांग्रेस भी शामिल होगी?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:54 AM IST
Sanjay Raut On Alliance With Congress: महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी (MVA) को फिर से मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं. शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चाहती है कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो. उन्होंने एमवीए के साथ संभावित गठबंधन का इशारा दिया है. हालांकि इस पर एमएनएस का भी जवाब आ गया है.

"राज ठाकरे को चाहिए कांग्रेस का साथ"
ये पूछे जाने पर कि क्या राज ठाकरे एमवीए का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, राउत ने मीडिया से कहा, "राज ठाकरे भी चाहते हैं कि एमवीए का एक घटक दल कांग्रेस को भी साथ लिया जाए. यही उनका रुख है."  उन्होंने आगे कहा, "लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई फैसला हो गया है." 

चचेरे भाई मिला चुके हैं हाथ
राउत की ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब चचेरे भाई राज ठाकरे (Raj Thackeray) और सेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए हाथ मिला रहे हैं. हालांकि, ये साफ नहीं है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं.

यह भी पढ़ें- मान मेरा कहना... उद्धव से तीन महीने में छठी बार मिले राज ठाकरे, बीजेपी की अचानक बढ़ी धड़कन
 

बदलते सियासी समीकरण
राउत ने कहा कि राज ठाकरे पहले ही कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) से बात कर चुके हैं और सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने का प्लान बना रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे. उन्होंने कहा, "राज्य की राजनीति में सभी की अपनी जगह है. जिस तरह शिवसेना (यूबीटी) का है, उसी तरह एमएनएस का भी अपना स्थान है, और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (सपा) और वामपंथी दलों का भी."

ऑल पार्टी डेलिगेशन को लेकर बात
उन्होंने कहा, "मिसाल के तौर, हमारा रुख ये है कि कांग्रेस को ऑल पार्टी डेलिगेशन का हिस्सा होना चाहिए. राज ठाकरे भी इसी राय के हैं." राउत विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल का जिक्र कर रहे थे जिसमें राज, उद्धव और पवार शामिल हैं, जो मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेगा.

एमएनएस ने राउत की बात को किया खारिज
हालांकि, एमएनएस नेता संदीप देशपांडे (Sandeep Deshpande) ने शिव सेना (यूबीटी) नेता की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा, "पार्टी चीफ (राज ठाकरे) ही अपना रुख रखेंगे, कोई और नहीं. भविष्य में, सिर्फ हम ही अपना रुख बताएंगे." देशपांडे ने कहा कि चुनाव अधिकारी से मिलने वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल का एमवीए से कोई कनेक्शन नहीं है. दरअसल महाराष्ट्र में कुछ कांग्रेस नेता एमएनएस के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ हैं, खासकर बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, क्योंकि इसका नेगेटिव असर वोटिंग पर हो सकता है.

मुलाकातों का दौर जारी
ठाकरे परिवार के दोनों चचेरे भाई, जो कभी अलग-थलग थे, हाल के महीनों में कई बार मिले हैं और ऐसा लगता है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार के बाद उनके बीच सुलह हो गई है. ठाकरे परिवार के चचेरे भाई पिछले कुछ महीनों में कम से कम 6 बार मिल चुके हैं. शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने अभी तक नगर निकाय चुनावों के लिए गठबंधन का ऐलान नहीं किया है, हालांकि उनके नेताओं ने इशारा दिया है कि ये गठबंधन संभावित है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Sanjay RautRaj ThackeraycongressMNSShiv Sena

