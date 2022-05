Kashmiri Pandit Killing: कश्मीरी पंडित की हत्या पर बरसे संजय राउत, पूछा- पाकिस्तान को कब तक बताएं जिम्मेदार

Sanjay Raut On Kashmiri Pandit Killing: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के बडगाम (Budgam) में कश्मीरी पंडित (Kashmiri Pandit) राहुल भट्ट (Rahul Bhatt) की हत्या होने के बाद शिवसेना (Shiv Sena) नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने केंद्र सरकार पर निशना साधा है. संजय राउत ने पूछा कि हम पाकिस्तान (Pakistan) पर कब तक उंगली उठाते रहेंगे.

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित नहीं लौट रहे हैं और कश्मीर में रहने वाले सुरक्षित नहीं हैं. जम्मू-कश्मीर में बन रहे अस्थिरता के इस माहौल को खत्म करने के लिए केंद्र को कड़े फैसले लेने होंगे.

संजय राउत ने कहा कि न जाने कितने कश्मीरी पंडित पिछले 7 साल में कश्मीर लौटे. गृह मंत्रालय को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है. हम पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाते, देखते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर सकते हैं?

If even after the abrogation of Article 370 from J&K, Kashmiri Pandits are not returning & those living in Kashmir are not safe. You (Centre) have to take tough decisions to end this atmosphere of instability that is building in J&K: Shiv Sena leader Sanjay Raut

