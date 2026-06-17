Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /सांसदों ने मां की कसम खाई है, वो वफादार रहेंगे...बगावत की चर्चाओं के बीच बोले संजय राउत

सांसदों ने मां की कसम खाई है, वो वफादार रहेंगे...बगावत की चर्चाओं के बीच बोले संजय राउत

Sanjay Raut: पार्टी टूटने की अफवाहों के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई जाना चाहता है, तो वह इस्तीफा देकर जा सकता है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:45 AM IST
सांसदों ने मां की कसम खाई है, वो वफादार रहेंगे...बगावत की चर्चाओं के बीच बोले संजय राउत

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
साल के आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र पर सोना खरीदने के 3 शुभ मुहूर्त, कहीं छूट न जाए मौका
guru pushya yog today6 min ago
2
raipur news7 min ago
3
Weird News13 min ago
4
FIFA World Cup 202628 min ago
5
FIFA World Cup 202633 min ago