साथ ही साथ संजय राउत ने कहा कि मेरे पास जानकारी है कि हर सांसद को 15-15 करोड़ रुपये दिए गए, जिसके बाद वे नांदेड़ और पुणे समेत तीन जगहों से चार्टर फ्लाइट में सवार हुए. हमने कल होने वाली संसदीय दल की बैठक के लिए व्हिप जारी किया है, अरविंद जी (अरविंद सावंत) ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है. पार्टी ने उन्हें मौका दिया, हमारी पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे, अगर जाना है तो इस्तीफा दीजिए और जाइये, आप सबको जनता माफ नहीं करेगी.