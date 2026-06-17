Sanjay Raut: उद्धव गुट के सांसदों के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच शिवसेना लीडर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई जाना चाहता है, तो वह इस्तीफा देकर जा सकता है. अगर हमारे MPs के बारे में ऐसी खबरें आती हैं, तो उन्हें उनका खंडन करना चाहिए. इस बार, महाराष्ट्र के लोग चुप नहीं रहेंगे. TMC की तरह शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि पार्टी दलबदल की चर्चा के बीच कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रही है और ऐलान किया कि UBT पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग गुरुवार सुबह 11 बजे होगी. उन्होंने ये भी दावा किया कि 14 जून को पार्टी के सांसदों की मीटिंग हुई. मीटिंग में सांसदों ने साईं बाबा और माता भवानी की कसम खाई, जिससे ये पता चलता है कि वो पार्टी के प्रति वफादार हैं.
Amid speculations of split in Shiv Sena UBT, party MP Sanjay Raut says, "If anyone wants to go, they can resign and leave. If such reports emerge about our MPs, then they should refute them. This time, the people of Maharashtra will not remain silent." pic.twitter.com/5UljgWOu0O
आगे कहा कि अगर वे शपथ लेने के बाद भी अपनी मां (UBT) को धोखा देना चाहते हैं, तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे. ‘ऑपरेशन टाइगर आसान नहीं है. अगर ऐसा है, तो इस देश में चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन सांसदों के नामों का ज़िक्र हो रहा है, उनकी जानकारी मुझे नहीं है.
साथ ही साथ संजय राउत ने कहा कि मेरे पास जानकारी है कि हर सांसद को 15-15 करोड़ रुपये दिए गए, जिसके बाद वे नांदेड़ और पुणे समेत तीन जगहों से चार्टर फ्लाइट में सवार हुए. हमने कल होने वाली संसदीय दल की बैठक के लिए व्हिप जारी किया है, अरविंद जी (अरविंद सावंत) ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है. पार्टी ने उन्हें मौका दिया, हमारी पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे, अगर जाना है तो इस्तीफा दीजिए और जाइये, आप सबको जनता माफ नहीं करेगी.
वहीं पार्टी MP अरविंद सावंत ने दलबदल की अफवाहों को कम करने की कोशिश करते हुए कहा कि किसी भी MP ने पार्टी छोड़ने के प्लान के बारे में लीडरशिप को नहीं बताया है. उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखकर संवैधानिक नियमों की सुरक्षा की मांग की है. उन्होंने UBT गुट पर भरोसा जताते हुए कहा, "अभी तक, किसी भी पार्टी लीडर ने हमें नहीं बताया है कि वे जा रहे हैं.