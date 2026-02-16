Advertisement
trendingNow13111709
Hindi Newsदेशसाए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM

साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने सीएम ममता बनर्जी को देश की दूसरी महिला पीएम बनाने की सराहना की है. संजय बारू का ये बयान  ऐसे समय पर आया है, जब बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 16, 2026, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM

CM Mamata Banerjee: देश के पांच राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इससे पहले कांग्रेस अपने ही नेताओं के बयानों से घिरती नजर आ रही है. कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर के केरल को लेकर दिए गए बयान से गरमाई राजनीति अभी शांत भी नहीं हुई कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. संजय बारू ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी की खुलकर तारीफ की है. 

दरअसल, संजय बारू का ये बयान कई मायनों में खास है और ऐसे समय पर आया है, जब बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. कांग्रेस बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है. संजय बारू ने सीएम ममता को सेल्फ मेड लीडर करार दिया है और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की बात कही है. माना जा रहा है कि बारू का ये बयान कांग्रेस को मुश्किलों में खड़ा कर सकता है. 

'देश में दूसरी महिला पीएम का वक्त आ गया है' 

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने एक लेख में कहा कि देश के लिए दूसरी महिला पीएम का समय आ गया है. द टेलीग्राफ में छपे एक लेख में उन्होंने कहा कि वैसे भी काफी लमय से हमारे देश में कई महिला पीएम नहीं बनी है. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में पुरुषों के अत्यधिक वर्चस्व को देखते हुए, अब समय आ गया कि देश को दूसरी महिला पीएम मिले और इस पद के लिए सीएम ममता बनर्जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता है. 

सीएम ममता की जमकर तारीफ 

संजय बारू ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी अन्य सभी नेताओं से काफी अलग हैं. बारू ने कहा कि वर्तमान में किसी राजनीतिक दल और सरकार दोनों का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला होने के नाते, सीएम ममता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के मौजूदा पीढ़ी के सभी नेताओं से बहुत अलग हैं. बारू ने सीएम ममता को आत्मनिर्भर, पहली पीढ़ी का नेता करार दिया है, जो जमीन से जुड़ी हुई हैं. बारू ने कहा कि वह तीन भाषाओं में संवाद कर सकती हैं, जो उनके अनुसार अधिकांश उत्तर भारतीय राजनेताओं के बारे में नहीं किया जा सकता है.  

'इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बनाना चाहिए'

लोकसभा चुनाव से पहले गठित इंडिया ब्लॉक का जिक्र करते हुए बारू ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी को इस ब्लॉक का अध्यक्ष बनाना चाहिए. इस लेख में उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी- मनमोहन सिंह मॉडल को राहुल गांधी- मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दोहराने से कोई फायदा नहीं हुआ है. बारू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बनर्जी की हालिया उपस्थिति ने उस आत्मविश्वास को रेखांकित किया जो उनके व्यक्तित्व की पहचान है. 

टीएमसी ने क्या कहा? 

पूर्व पीएम के मीडिया सलाहकार संजय बारू के इस लेख पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह ऐसा विचार है, जिसका समय आ चुका है.

यह भी पढ़ें: 'तुम्हें कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी; VIDEO

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Bengal Assembly Elections

Trending news

साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..