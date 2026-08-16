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विदेशी मान्यता के पीछे भागना बंद करें... आजादी को 80 साल पूरे, लेकिन आज भी फॉरेन वैलिडेशन मांग रहा भारत; ऐसा क्यों बोले PM के सलाहकार?

Sanjeev Sanyal On Colonial Mindset: देश को आजाद हुए 80 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और इतिहासकार संजीव सान्याल ने भारतीयों के दिलो-दिमाग में बसे कोलोनियल माइंडसेट पर बातचीत की. उन्होंने बताया कि आज भी ये चीज हमारी भाषा से लेकर पढ़ाई-लिखाई में तब छपी हुई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 16, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:22 PM IST
विदेशी मान्यता के पीछे भागना बंद करें... आजादी को 80 साल पूरे, लेकिन आज भी फॉरेन वैलिडेशन मांग रहा भारत; ऐसा क्यों बोले PM के सलाहकार?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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