/विदेशी मान्यता के पीछे भागना बंद करें... आजादी को 80 साल पूरे, लेकिन आज भी फॉरेन वैलिडेशन मांग रहा भारत; ऐसा क्यों बोले PM के सलाहकार?

सान्याल ने भारतीय भाषाओं को केवल स्थानीय भाषा के तौर पर परिभाषित करने का भी विरोध किया. उन्होंने इसे कोलोनियल माइंडसेट का प्रतीक बताया. उन्होंने भारतीय भाषाओं में समकालीन साहित्यिक रचनाओं की कमी पर ध्यान देते हुए कहा,' आज का टैगोर बंगाली में कहां है? आज का प्रेमचंद हिंदी में कहां है?' उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय भाषाएं तभी सही मायने में आगे बढ़ेंगी जब वे नए विचारों और नए साहित्य को जन्म देंगी न कि केवल विरासत के रूप में संरक्षित रहने से. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शेक्सपियर के चलते महान भाषा नहीं है, बल्कि यह महान इसलिए है क्योंकि इसने तब से लगातार महान रचनाओं को जन्म दिया है. उन्होंने कहा कि अगर भारतीय भाषाओं को संग्रहालय की वस्तुओं के बदले लिविंग सिस्टम के रूप में माना जाए तो अन्य जगहों पर क्या संभव हो सकता है.