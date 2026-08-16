/विदेशी मान्यता के पीछे भागना बंद करें... आजादी को 80 साल पूरे, लेकिन आज भी फॉरेन वैलिडेशन मांग रहा भारत; ऐसा क्यों बोले PM के सलाहकार?

Sanjeev Sanyal: 15 अगस्त 2026 को देशभर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया. इस दौरान भारत की इतने सालों की यात्रा पर भी चर्चा की गई. इस दौरान प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और इतिहासकार संजीव सान्याल ने कहा कि भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलना होगा और विदेशी मान्यता के पीछे दौड़ना बंद कर देना होगा.
स्वतंत्रता दिवस के मौक पर सान्याल ने 'NDTV' के साथ बातचीत में कहा कि आज भी हमारे एजुकेशन सेक्टर और भारतीय भाषाओं पर औपनिवेशिक सोच ( Colonial Mindset) का प्रभाव दिखता है. उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि हम भारतीय अपनी लोकल रिसर्च से ज्यादा विदेशी जर्नल को अधिक महत्व देते हैं, या फिर इंटरनेशनल सर्टिफेकेट्स पर अधिक निर्भर रहते हैं. संजीव सान्याल ने देश के लोगों से आत्मनिर्भर बनाने का आग्रह किया.
संजीव सान्याल ने कहा कि समय बदलने के साथ ही भारतीय भाषाओं को भी खुद को ढालने की जरूरत है, हमें उनमें रचनात्मकता लानी पड़ेगी. उन्होंने उम्मीद जताई की भविष्य में भारत अगले 3 दशकों के अंदर विश्व में अपना सही मुकाम हासिल जरूर कर पाएगा.
संजीव सान्याल ने कहा कि कोलोनियल माइंडेसट हमारी किताबों से कहीं आगे तक फैली हुई है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत इस लड़ाई में काफी हद तक जीत हासिल कर चुका है. उन्होंने कहा कि कक्षा 9 तक की किताबों में दशकों तक हावी रहे औपनिवेशिक और मार्क्सवादी ढांचे को पहले ही हटा दिया गया है, जो देश में इकोनॉमी के कई सेक्शंस को लिखने में शामिल थे.
संजीव सान्याल ने बताया कि आज भी शिक्षा जगत में भारतीय प्रोफेसरों को प्रमोशन पाने के लिए इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करना अनिवार्य है. खासतौर से ABDC मैगजीन में, जो ऑस्ट्रेलियाई संस्था की ओर से लिस्ट की गई है. उन्होंने कहा कि भले ही काम की क्वालिटी जैसी भी हो, लेकिन हमने इस तरह की विदेशी मान्यता प्राप्त करने की व्यवस्था को कायम रखकर खुद को उपनिवेश बना लिया है. संजीव सान्याल ने यह भी कहा कि आज के समय में भारतीय इंडस्ट्री किसी भी चीज के प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के लिए विदेश का वैलिडेशन मांगती है. खुद भारत सरकार भी अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए विदेशी प्रमाणीकरण की मांग करती है. उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी कंपेयरेबल सिस्टम डेवलप नहीं किए हैं, जबकि थाईलैंड ने ऐसा करने में कामयाबी हासिल की है.
सान्याल ने भारतीय भाषाओं को केवल स्थानीय भाषा के तौर पर परिभाषित करने का भी विरोध किया. उन्होंने इसे कोलोनियल माइंडसेट का प्रतीक बताया. उन्होंने भारतीय भाषाओं में समकालीन साहित्यिक रचनाओं की कमी पर ध्यान देते हुए कहा,' आज का टैगोर बंगाली में कहां है? आज का प्रेमचंद हिंदी में कहां है?' उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय भाषाएं तभी सही मायने में आगे बढ़ेंगी जब वे नए विचारों और नए साहित्य को जन्म देंगी न कि केवल विरासत के रूप में संरक्षित रहने से. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शेक्सपियर के चलते महान भाषा नहीं है, बल्कि यह महान इसलिए है क्योंकि इसने तब से लगातार महान रचनाओं को जन्म दिया है. उन्होंने कहा कि अगर भारतीय भाषाओं को संग्रहालय की वस्तुओं के बदले लिविंग सिस्टम के रूप में माना जाए तो अन्य जगहों पर क्या संभव हो सकता है.