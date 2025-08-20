Sansad News: नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; संसद में आज पेश होगा बिल
Sansad News: नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; संसद में आज पेश होगा बिल

Sansad New Bills: भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में गिरफ्तार होने के बावजूद अपने पदों से चिपके रहने वाले  नेताओं की मनमानी अब खत्म होने जा रही है. सरकार आज संसद मे संविधान संशोधन बिल पेश करने जा रही है, जिसके पास होने के बाद ऐसे नेताओं की कुर्सी अपने आप चली जाया करेगी.

Aug 20, 2025, 06:02 AM IST
Sansad New Bill of Parliament on Misconduct of Leaders: आज देश की राजधानी दिल्ली में खासी गहमागहमी होने जा रही है. मोदी सरकार आज संसद में ऐसे 2 विधेयक पेश करने जा रही है, जिसका देश की राजनीति और प्रशासन पर गहरा असर पड़ेगा. इनमें एक संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को कदाचार में कुर्सी से हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक होगा तो दूसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संविधान संशोधन विधेयक होगा, जिसके बाद प्रदेश के अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय हो जाएगा. 

आज संसद में पेश होगा संविधान संशोधन बिल

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार आज संसद में संविधान संशोधन बिल पेश करेगी. इसमें प्रावधान है कि किसी भी मामले में 5 साल की सज़ा वाले अपराध में अगर गिरफ्तारी होती है और 30 दिनों तक वह नेता हिरासत में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी. इस नए बिल के दायरे में पीएम, सीएम और सभी तरह के मंत्री शामिल रहेंगे. 

विधेयक में क्या रहेगा खास?

मौजूदा प्रावधानों के तहत किसी कदाचार के मामले में पीएम या सीएम की संस्तुति पर ही राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से संबंधित मंत्री को हटाया जा सकता है. लेकिन नए विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी मंत्री मंत्री की गिरफ्तारी होने के बाद अगर पीएम या सीएम उसे पद से हटाने की सलाह नहीं भी देते हैं तो 31वें दिन उस मंत्री का पद अपने आप रिक्त मान लिया जाएगा. 

सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए उच्च पदस्थ अधिकारियों, नेताओं को उनके पद से हटाने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा स्थापित करना है. यह कदम राजनीति में स्वच्छता, जवाबदेही और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है.

मनमर्जी नहीं कर पाएंगे नेतागण

बता दें कि इस साल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी अलग-अलग मामलों में लंबे वक्त तक जेल में रहे थे. इसके बावजूद उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिया. इसके बाद इस तरह के कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी. अब यह कानून पास होने के बाद ऐसे मामलों में तय अवधि बीतते ही उनका पद अपने आप रिक्त घोषित हो जाएगा. 

जम्मू कश्मीर पर भी पेश होगा बिल

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संविधान संशोधन विधेयक भी पेश करेंगे. इस विधेयक में  जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है. साथ ही जम्मू-कश्मीर के अफसरों का एजीएमयूटी कैडर में विलय का प्रस्ताव भी है. 

बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में वर्तमान में कुल 114 सीटें, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के लिए आरक्षित हैं. वे सीटें खाली रहती हैं. नए विधेयक में इन सीटों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं प्रदेश के यूनियन टैरिटरी बनने के बाद अब उसके अधिकारियों को AGMUT कैडर में शिफ्ट करने भी प्रस्ताव है. 

दूसरे राज्यों में हो सकेगा ट्रांसफर

ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और बाकी केंद्रशासित प्रदेश में ट्रांसफर हो सकता है. जबकि उन राज्यों के अधिकारियों की जम्मू कश्मीर में नियुक्ति हो सकेगी. इस विधेयक का मकसद जम्मू-कश्मीर में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की कमी को दूर करना और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है.

