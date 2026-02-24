Advertisement
Hindi Newsदेशबहस की जरूरत नहीं, जाना चाहते हो तो चले जाओ... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और पार्टी नेता के बीच तीखी नोकझोंक

बहस की जरूरत नहीं, जाना चाहते हो तो चले जाओ... कांग्रेस की मीटिंग में मंत्री और पार्टी नेता के बीच तीखी नोकझोंक

Santosh Lad: धारवाड़ में कर्नाटक विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान संतोष (Santosh Lad) और कांग्रेस एमएलसी एफएच जक्कप्पनवर के बीच एससी/एसटी मुद्दों पर तीखी बहस हो गई. जक्कप्पनवर ने उपेक्षा का आरोप लगाया, जिसे मंत्री ने खारिज किया. बहस बढ़ने पर लाड ने कहा कि यदि वे चाहें तो बैठक छोड़ सकते हैं, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया.

Feb 24, 2026
Congress: कर्नाटक के धारवाड़ में आयोजित कर्नाटक विकास कार्यक्रम (KDP) की समीक्षा बैठक उस समय विवादों में घिर गई, जब राज्य के मंत्री और सत्तारूढ़ दल (कांग्रेस) के एक वरिष्ठ नेता के बीच तीखी बहस छिड़ गई. बैठक के दौरान अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों से जुड़े मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आ गए.

जानकारी के मुताबिक, यह टकराव तब शुरू हुआ जब कांग्रेस एमएलसी एफएच जक्कप्पनवर ने आरोप लगाया कि जिले में एससी/एसटी समुदायों से संबंधित समस्याओं की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने बैठक में कहा कि वह केवल वंचित समुदायों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा. जक्कप्पनवर ने कहा कि मैं केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आवाज उठा रहा हूं. मुझे उनसे जुड़े मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. उनके इस बयान पर मंत्री संतोष लाड ने आपत्ति जताई और आरोपों को खारिज कर दिया.

इस तरह बात मत करो: कांग्रेस नेता

संतोष (Santosh Lad) ने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा. जैसे-जैसे बहस तीखी होती गई, मंत्री ने जक्कप्पनवर से कहा कि बहस करने की कोई जरूरत नहीं है. इस तरह बात मत करो. अगर आप बैठक छोड़ना चाहते हैं, तो जा सकते हैं.

इस टिप्पणी के बाद बैठक में कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया और कार्यवाही बाधित हो गई. स्थिति को संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा. उनके हस्तक्षेप के बाद बैठक दोबारा शुरू हो सकी.

ये भी पढ़ें: ‘जय श्री राम’ से ‘जय मां काली’ तक... बंगाल चुनाव से पहले BJP ने बदला नारा, क्या रणनीति में भी होगा कोई बदलाव?

बता दें कि संतोष (Santosh Lad)  कलघाटगी-अलनावर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री हैं. वहीं, जक्कप्पनवर लंबे समय से सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकारों और विशेष रूप से एससी समुदाय के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहे हैं. 

