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Hindi Newsदेशसानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें! कैमरे में कैद मौत का LIVE VIDEO

'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें! कैमरे में कैद मौत का LIVE VIDEO

राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में एक शादी समारोह पलभर में तब मातम में बदल गया, जब परिवार की एक नवविवाहिता पूरे जोश के साथ डांस कर रही थी. तभी अचानक उसके कदम लड़खड़ाए और वह देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़ी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:41 AM IST
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'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें! (Photo- X- Video Grab)
'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें! (Photo- X- Video Grab)

राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल इलाके के मोरसीम गांव में चल रही एक शादी देखते-देखते सन्नाटे में बदल गई. ढोल-नगाड़ों और गाने-बजाने के बीच जहां कुछ देर पहले तक खुशियां चरम पर थीं, वहीं अचानक सब कुछ थम गया. बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान एक नवविवाहिता डांस कर रही थी. माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा था. तभी अचानक वह लड़खड़ाई और देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़ी. शुरुआत में वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद चक्कर आ गया हो, लेकिन जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो हालात की गंभीरता समझ आई.

परिजन और मौजूद लोग तुरंत उसे संभालने में जुट गए. किसी ने पानी छिड़का, तो किसी ने उसे होश में लाने की कोशिश की. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई हलचल नहीं हुई. कुछ ही देर में साफ हो गया कि उसकी सांसें थम चुकी हैं. यह खबर जैसे ही वहां मौजूद लोगों तक पहुंची, पूरे माहौल में मातम छा गया. जहां कुछ देर पहले तक हंसी-ठिठोली हो रही थी, वहां अब चीख-पुकार गूंजने लगी. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोग स्तब्ध हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि सब कुछ कितनी सामान्य तरीके से चल रहा था और फिर अचानक सब बदल गया.

 

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अभी हाथों की मेंहदी भी नहीं छूटी थी कि...

शादी वाला घर रोशनी से जगमगा रहा था, हंसी-ठिठोली से भरा और हर तरफ रौनक ही रौनक. इसी माहौल में दीपू राजपुरोहित भी अपने ननिहाल पहुंची थी. शादी को अभी चार महीने ही हुए थे, इसलिए उसके चेहरे पर नई जिंदगी की चमक साफ दिखाई दे रही थी. रिश्तेदारों के बीच बैठकर, कभी हंसते-बतियाते तो कभी तैयारियों में हाथ बंटाते, वो हर पल को जी भरकर महसूस कर रही थी. सोमवार की रात बंदोली का कार्यक्रम शुरू हुआ तो जैसे माहौल ने और रंग पकड़ लिया. डीजे बजा तो लोग खुद को रोक नहीं पाए कोई झूम रहा था, कोई थिरक रहा था. इसी बीच दीपू भी भीड़ से निकलकर डीजे के सामने पहुंच गई. उसके चेहरे की खुशी और डांस की मस्ती देखते ही बन रही थी. आस-पास खड़े लोग तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे. उस वक्त वहां सिर्फ संगीत था, हंसी थी और जश्न में डूबी एक यादगार रात. 

पलभर में मातम में बदल गईं सारी खुशियां

यह घटना परिवार के लिए ऐसा सदमा बनकर आई है, जिससे उबर पाना आसान नहीं होगा. जिस घर में कुछ देर पहले तक शादी की खुशियां, हंसी और संगीत की गूंज थी, वहां अब मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है. पूरे गांव में शोक का माहौल है और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है. परिजनों के साथ-साथ ग्रामीणों को भी यकीन नहीं हो रहा कि कुछ ही पलों में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान दीपू खुशी-खुशी डांस कर रही थीं, तभी अचानक वह मंच पर गिर पड़ीं. वहां मौजूद लोग पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाए, लेकिन जब उन्हें संभालने की कोशिश की गई तो माहौल अफरा-तफरी में बदल गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दीपू को नाचते-नाचते अचानक गिरते हुए देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः  जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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