9 साल पहले पीएम मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर, जानें दिलचस्प किस्सा
Advertisement
trendingNow12923089
Hindi Newsदेश

9 साल पहले पीएम मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर, जानें दिलचस्प किस्सा

Sarbananda Sonowal recalls how PM Modi suggestion: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को असम के दौरे पर थे. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि कैसे 'कृष्ण चूड़ा' की बदौलत असम की तस्वीर बदल गई, जानें 2016 का एक दिलचस्प किस्सा. देखें वीडियो.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 15, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 साल पहले पीएम मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर, जानें दिलचस्प किस्सा

Krishnachura tree plantation drive Assam since 2016: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को असम के दौरे पर थे. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव से असम में वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मोदी स्टोरी पेज का एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा कि 2016 में असम के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला वर्ष पूरा करने के बाद मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुवाहाटी में एक विशाल जनसभा में आमंत्रित किया. माहौल उत्साह से भरा था. हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, ऊर्जा अद्भुत थी और मैं मंच पर उनके ठीक बगल में बैठा था.

उन्होंने कहा कि जब एक वक्ता भीड़ को संबोधित कर रहा था, तब पीएम मोदी का ध्यान कहीं और चला गया. उन्हें भीड़ के पीछे फूलों से लटा एक पेड़ दिखा. उन्होंने उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए मुझसे धीरे से पूछा, "यह कौन सा पेड़ है?" मैंने उन्हें बताया कि यह कृष्ण चूड़ा है, जो अपने ज्वलंत फूलों के लिए जाना जाता है. उनकी जिज्ञासा जारी रही. वह जानना चाहते थे कि ऐसे पेड़ आमतौर पर कहां उगते हैं. मैंने बताया कि ये पूरे असम में पाए जा सकते हैं.

कृष्ण चूड़ा फूलों ने बदली असम की तस्वीर
सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वही वह क्षण था जब उनकी दूरदर्शी प्रवृत्ति जागृत हुई. उन्होंने कहा, "आप पूरे राज्य में कृष्ण चूड़ा के और पेड़ क्यों नहीं लगाते? कल्पना कीजिए कि असम पूरी तरह खिल रहा है, दुनिया भर से लोग इसकी सुंदरता देखने आएंगे. यह न सिर्फ आपकी पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि ये शब्द एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए. उनके प्रोत्साहन से हमने 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखते हुए एक महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया. मेरे कार्यकाल में ही हमने 9.5 करोड़ पेड़ लगाए. जल्द ही यह प्रयास एक जन-आंदोलन में बदल गया. जन्मदिन, त्योहार और विशेष अवसर सभी पेड़ लगाने के अवसर बन गए. प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव से शुरू हुआ यह कार्य पूरे असम में एक सांस्कृतिक आदत बन गया.

पीएम मोदी के एक सुझाव ने बदली तस्वीर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरे लिए यह मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक था. इसने दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर एक साधारण अवलोकन को एक दृष्टि में और एक दृष्टि को एक जन-आंदोलन में बदल सकती है, जिसने असम को एक नई पहचान दी. (इनपुट आईएएनएस से)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Sarbananda Sonowal

Trending news

PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
Sarbananda Sonowal
PM मोदी को खचाखच भरी रैली में दिखा 'कृष्ण चूड़ा', जिसके बदौलत बदल गई असम की तस्वीर
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
PM Modi
PM मोदी वर्षों बाद भी कार्यकर्ताओं को रखते हैं याद, ट्रेंड कर रहा पुराना किस्सा
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
asia cup 2025 india pakistan match
डेढ़ लाख करोड़ रुपए के लिए दुबई में खेला गया भारत-PAK का मैच, संजय राउत का बड़ा दावा
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
Kashmir
कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, अब श्रीनगर से सीधा दिल्ली जाएगी पार्सल ट्रेन
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
rahul gandhi punjab visit
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका मत्था
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
Thiruvananthapuram
सबसे कम उम्र में मेयर बनकर बनाया था रिकॉर्ड, अब लंदन में हुई सम्मानित तो मचा घमासान
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
Anurag Thakur
शुक्र है उत्तर भारत के ऐसे नेता तमिलनाडु में नहीं… आखिर ऐसा क्यों बोलीं DMK सांसद
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
Karnataka High Court
अस्पताल का नाम बदल गया तो मुआवजा नहीं मिलेगा? प्रोफेसर का केस आपको जानना चाहिए
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
Punjab Flood
पंजाब सरकार की मिसाल, बाढ़ के बाद एक साथ 2303 प्रभावित गांवों में पहुंच रहे डॉक्टर
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
Waqf Amendment Act 2025
SC ने वक्फ कानून पर फैसले देकर निकाल दिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा कांटा! जानें कैसे?
;