Team India: इस भारतीय बल्लेबाज को रोक पाना हुआ नामुमकिन, शतक जड़कर सेलेक्टर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Ranji Trophy Match: मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने एक और शतक जड़कर सेलेक्टर्स को जवाब दिया है. मुंबई के इस धाकड़ बल्लेबाज ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में सेंचुरी बनाई. रणजी ट्रॉफी की 23 पारियों में उनका ये 10वां शतक है. बता दें कि सरफराज को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है. मुंबई की टीम एक समय पर 66 रन पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी. स्टार खिलाड़ियों से सजी इस टीम को संकट से निकालने का काम सरफराज खान ने किया. खबर लिखे जाने तक पर नाबाद 117 रनों पर खेल रहे हैं.

मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. मुंबई के स्टार ओपनर पृथ्वी शॉ 35 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हुए. टीम इंडिया के कप्तान रह चुके अजिंक्य रहाणे 25 गेंदों में 2 रन ही बना सके.सरफराज खान ने अपना शतक 135 गेंदों में पूरा किया.

