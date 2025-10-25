Advertisement
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... सतारा पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!

Satara Doctor Suicide: सतारा में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने कहा कि महिला ने अपनी हथेली पर एक नोट में एक पुलिस सबइंस्पेक्टर और एक अन्य व्यक्ति प्रशांत बनकर का नाम लिखा था. पुलिस ने कहा कि शुक्रवार रात को हमने प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया है.

 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:03 PM IST
Satara Doctor Suicide: महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. जानकारी के अनुसार, सतारा में आत्महत्या करने वाली 29 वर्षीय महिला डॉक्टर की मौत की जांच कर रही पुलिस ने कहा कि महिला ने अपनी हथेली पर एक नोट में एक पुलिस सबइंस्पेक्टर और एक अन्य व्यक्ति प्रशांत बनकर का नाम लिखा था. पुलिस ने कहा कि शुक्रवार रात को हमने प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कहा कि प्रशांत मृतक महिला डॉक्टर के साथ रिश्ते में था.

पुलिस ने बताया कि प्रशांत बनकर उस मकान के मकान मालिक का बेटा है जहां महिला डॉक्टर रहती थी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डॉक्टर सतारा के फलटण क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित एक अस्पताल में अनुबंध के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थी और गुरुवार रात शहर के एक होटल के कमरे में उनका शव लटका हुआ पाया गया था.

पुलिस ने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर को पुणे के निकट एक दोस्त के फार्महाउस में छिपा हुआ पाया गया था. जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर फलटन के विद्यानगर स्थित एक मकान में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थी जहां प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि डॉक्टर और प्रशांत बनकर आत्महत्या से कुछ समय पहले 23 अक्टूबर को फोन कॉल के माध्यम से संपर्क में थे. इस बीच, डॉक्टर के परिवार का आरोप है कि एक स्थानीय सांसद ने एक बिचौलिए के जरिए जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है. पुलिस ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है. फलटण पुलिस ने कहा कि प्रशांत बनकर से पूछताछ की जा रही है तथा जांच जारी रहने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने घटना को बहुत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है. फडणवीस ने बताया कि आत्महत्या करने से पहले युवा डॉक्टर ने अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा था जो बेहद दर्दनाक है. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले का राजनीतिकरण करना बेहद असंवेदनशील है और सभी को इस मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए.

महिला डॉक्टर की आत्महत्या पर रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन

इस बीच, महिला डॉक्टर के रेप और आत्महत्या के मामले से नाराज डॉक्टरों ने शनिवार को मुंबई के केईएम अस्पताल में प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) के बैनर तले रेजिडेंट डॉक्टरों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर घटना पर दुख जताया. आरोप है कि एक पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर से बार-बार रेप किया और एक सांसद ने जेल में बंद आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट में हेराफेरी करने का दबाव डॉक्टर पर डाला था. इस घटना के बाद साथी डॉक्टरों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है. राज्यभर के 8000 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और न्याय की मांग की. उन्होंने मामले की गहन जांच के लिए CID या विशेष जांच दल (SIT) के गठन की मांग भी की.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Satara Doctor Suicide

