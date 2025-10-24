'मेरी बहन को झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए किया गया मजबूर...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई

Satara Doctor Suicide: महाराष्ट्र के सतारा में गुरुवार रात एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली. अपनी बाईं हथेली पर लिखे एक नोट में पीड़िता ने एसआई गोपाल बडने पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया और कहा कि उनके लगातार उत्पीड़न ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया. बडने को अब निलंबित कर दिया गया है. नोट में उसने पुलिस अधिकारी प्रशांत बनकर पर भी मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिला ने नोट में लिखा कि पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बडने मेरी मौत का कारण हैं. उन्होंने मेरे साथ 4 बार बलात्कार किया. उन्होंने पांच महीने से भी अधिक समय तक मेरे साथ बलात्कार, मानसिक और शारीरिक दुर्व्यवहार किया.

इस बीच, मृत महिला डॉक्टर के चचेरे भाई ने आरोप लगाया है कि उस पर भारी पुलिस और राजनीतिक दबाव था और उसे झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए भी मजबूर किया जा रहा था. डॉक्टर ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और एक नोट छोड़ा जिसमें दो पुलिसकर्मियों पर बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात जिले के फलटण इलाके में एक होटल के कमरे में उनका शव फंदे से लटका मिला. उनके चचेरे भाई ने कहा कि पिछले साल, उन्हें पुलिस और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था. उन पर झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने का दबाव डाला जा रहा था. उन्होंने शिकायत के लिए डीसीपी को पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि उसे झूठी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव डाला जा रहा था और हालांकि मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था, फिर भी उसे फिट एंड फाइन रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा जा रहा था. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी चचेरी बहन को न्याय मिलेगा. महिला बीड जिले की रहने वाली थी और फलटण के एक अस्पताल में काम करती थी.

#WATCH | Maharashtra | On Satara woman doctor's death allegedly by suicide, her cousin brother says, "There was a lot of police and political pressure on her to make wrong mortem reports. She tried to complain about it. My sister should get justice." pic.twitter.com/kikMmCnEiI — ANI (@ANI) October 24, 2025

महिला डॉक्टर की आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण: अनिल देशमुख

इस बीच, सतारा के फलटण इलाके में 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की आत्महत्या को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. शुक्रवार को उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी के अत्याचार से तंग डॉक्टर को यह कदम उठाने पर विवश होना पड़ा. उन्होंने कहा कि फलटन इलाके में एक पुलिस अधिकारी ने महिला डॉक्टर पर अत्याचार किया. इस वजह से महिला डॉक्टर को आत्महत्या करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि इस मामले में सीधा सा सवाल है कि आखिर पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दे. इसके विपरीत पुलिस का काम होना चाहिए कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर विराम लगाए. लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस खुद इस तरह के मामलों में संलिप्त नजर आ रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि यह शर्मनाक है कि महाराष्ट्र की पुलिस इस तरह की कुकृत्यों में संलिप्त नजर आ रही है. इस वजह से उस डॉक्टर को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा. यह बहुत ही गंभीर मामला है. महाराष्ट्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए. इस मामले में राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह चंद्रशेखर बावनकुले पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह चंद्रशेखर बावनकुले की अज्ञानता का ही नतीजा है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि किसी को भी किसी का भी फोन सर्विलांस पर लगाने की इजाजत नहीं दी गई होती है. कानून की दृष्टि से किसी को भी इसकी इजाजत नहीं है. उन्होंने कहा कि पुलिस को भी जब किसी का फोन सर्विलांस पर लगाना होता है, तो उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से इसकी इजाजत लेनी होती है, तभी जाकर वो किसी का फोन सर्विलांस पर लगा पाते हैं. कितना भी बड़ा पुलिस अधिकारी क्यों नहीं हो, जब तक उसे शीर्ष स्तर पर इसकी इजाजत नहीं मिल जाती, तब तक वो किसी के भी फोन को सर्विलांस पर नहीं लगा सकते हैं. खैर, चंद्रशेखर बावनकुले भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो मेरी उनसे उम्मीद रहेगी कि वो किसी भी मुद्दे पर बहुत ही सोच समझकर कोई बयान दें.