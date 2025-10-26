'सख्त कार्रवाई होगी... ऐसे मामलों में ना मैं पार्टी और न ही राजनीति देखता हूं', लेडी डॉक्टर की आत्महत्या पर बोले CM फडणवीस

Satara Suicide Case: महाराष्ट्र के सतारा में 29 वर्षीय महिला डॉक्टर की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है. इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें राहुल गांधी ने महिला डॉक्टर की मौत के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. सीएम फडणवीस ने कहा कि कभी-कभी कोई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है. परसों हमारी छोटी बहन ने आत्महत्या कर ली उसकी मौत बहुत दुखद है. उसने अपनी जान लेने का कारण भी अपने हाथों पर लिखा था. पुलिस ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले से जुड़े सभी तथ्य सामने आ रहे हैं. जब तक हमारी छोटी बहन को न्याय नहीं मिल जाता, हम चुप नहीं बैठेंगे. लेकिन हर मामले में कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं. बिना किसी कारण के हमारे रंजीत दादा और सचिन पाटिल (स्थानीय विधायक) का नाम जोड़ा गया है. महाराष्ट्र के लोग देवा भाऊ को अच्छी तरह जानते हैं, अगर इस मामले में जरा भी संदेह होता, तो मैं यह कार्यक्रम रद्द कर देता. ऐसे मामलों में मैं न पार्टी देखता हूं, न व्यक्ति देखता हूं, न राजनीति देखता हूं यह हमारी छोटी बहन का मामला है कोई समझौता नहीं होगा.

Satara, Maharashtra: On the Satara Woman Doctor Suicide Case, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Sometimes an incident is very unfortunate. The day before yesterday, our younger sister committed suicide here... Her death is very sad. She had even written the reason for… pic.twitter.com/8dyroLnJMo — ANI (@ANI) October 26, 2025

यह आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है: राहुल गांधी

इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे संस्थागत हत्या करार दिया था. राहुल गांधी ने कहा था कि यह मौत राज्य की सत्ता संरचना में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है. राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक्स (X) पर लिखा कि एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों के दर्द को कम करने की आकांक्षा रखती थी भ्रष्ट व्यवस्था और सत्ता संरचना में जमे अपराधियों के उत्पीड़न का शिकार बन गई. उन्होंने आगे कहा कि अपराधियों से जनता की रक्षा करने का दायित्व जिस अधिकारी पर था उसी ने इस निर्दोष महिला के साथ सबसे जघन्य अपराध किया. राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी डॉक्टर पर भ्रष्टाचार में सहयोग करने का दबाव बनाया था. कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि संस्थागत हत्या है. जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती है? महिला डॉक्टर की मौत भाजपा सरकार के अमानवीय और असंवेदनशील चेहरे को उजागर करती है. उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और भारत की हर बेटी के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेगी.

महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉ. संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 26, 2025

बता दें, गुरुवार रात एक सरकारी अस्पताल में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत महिला डॉक्टर सतारा के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गईं थी. उनकी हथेली पर लिखे एक मराठी नोट में फलटण सिटी पुलिस के सबइंस्पेक्टर गोपाल बदाने पर बार-बार बलात्कार करने और मकान मालिक के बेटे प्रशांत बनकर द्वारा लंबे समय तक शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जांच से पता चला है कि मृतक डॉक्टर ने पहले भी यह शिकायत की थी कि कुछ पुलिस अधिकारी और राजनीतिक प्रभावशाली लोग अस्पताल लाए गए आरोपियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव बना रहे थे. उनके विरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. उल्टा, स्थानीय पुलिस ने उन पर असहयोग का आरोप लगाया था