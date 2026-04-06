9 पुलिसकर्मियों को फांसी पर लटकाने का आदेश, थाने में पिता-पुत्र की जान लेने वाले दोषियों पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सथानकुलम कस्टोडियल किलिंग मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. साल 2020 के इस चर्चित मामले में दोषी पाए गए सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इस मामले को रेयररेस्ट ऑफ रेयर माना है. दरअसल, मामले में फैसला 6 साल बाद आया.
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Tamil Nadu News: सथानकुलम कस्टोडियल किलिंग मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. साल 2020 के इस चर्चित मामले में दोषी पाए गए सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इस मामले को रेयररेस्ट ऑफ रेयर माना है.
दरअसल, मामले में फैसला 6 साल बाद आया. इसकी सुनवाई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जी मुथुकुमारन की अदालत में हुई. न्यायालय ने सभी 9 आरोपी पुलिसकर्मियों को मामले में दोषी माना. कोर्ट ने कहा कि यह मामला अत्यधिक क्रूरता को दर्शाता है.
बता दें कि यह पूरा मामला राज्य के तूतीकरिन जिले का है. यहां पर एक व्यापारी पी जयराम और उनके बेटे जे बेन्निक्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. पिता और पुत्र को 19 जून 2020 को पुलिस ने केवल इसलिए हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था. आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी दुकान निर्धारित समय के बाद तक खुली रखी थी.
मामले में जब जांच की गई, तो पाया गया कि हिरासत में लिए जाने के बाद पिता-पुत्र के साथ लगातार और बर्बर मारपीट की गई. बताया जाता है कि दोनों को पूरी रात प्रताड़ित किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आ गई थीं. बताया जाता है कि दोनों की ब्लंट फोर्स ट्रॉमा और भारी खून बहने के कारण मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था. लोगों ने पुलिस के एक्शन पर सवाल खड़े किए और न्याय की मांग की. बाद में इस मामले की जांच को CBI को सौंप दिया गया था.
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मामला बढ़ता देख इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को सौंप दी गई. केंद्रीय एजेंसी ने जांच में पाया कि यह पहले नियोजित अत्याचार था और पूरी रात चलाया गया. जांच एजेंसी ने यह दलील भी दी कि आरोपियों ने जानबूझकर इस वारदात को अंजाम दिया, इस कारण उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए. अदालत ने सीबीआई की दलील को स्वीकार कर लिया.
मामले में कुल 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया है, जिसमें इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब इंस्पेक्टर पी. रघु गणेश और के बालकृष्णन शामिल हैं. अदालत ने माना कि यह एक सामान्य अपराध नहीं था. इसमें पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और क्रूरता दिखाई.
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