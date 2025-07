Video: नंगा होकर पत्नी को गधे की तरह पीटता, दहेज के लिए जिंदगी बनाई नरक से भी बदतर, केरल की अतुल्या की मौत पर बड़ा खुलासा

केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली 30 साल की अतुल्या शेखर की शारजाह में संदिग्ध मौत ने सबको हिलाकर रख दिया. यूएई के अपने फ्लैट में संदिग्‍ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली थी. आरोप है कि पति के टॉर्चर से वो बुरी तरह तंग आ चुकी थी. परिवार का कहना है कि सतीश ने दहेज के लिए उनकी बेटी की जिंदगी नरक बना दी थी. इस मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सतीश का कथित तौर पर हिंसक व्यवहार दिख रहा है.

