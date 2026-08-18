/विनोद तावड़े यूपी, सतीश पूनिया पंजाब और तरुण चुघ गुजरात के इंचार्ज, बीजेपी ने जारी की प्रभारियों की लिस्ट

बीजेपी इस वक्त पूरे एक्शन में दिख रही है.सोमवार को बीजेपी ने नई टीम का ऐलान किया और मंगलवार सुबह सूरज आसमान में और चढ़ने के साथ ही प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी बनाया गया है. बीजेपी सांसद सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभार सौंपा गया है. जबकि तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है. विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं. बीजेपी ने अब उनको नई जिम्मेदारियां देकर यूपी के लिए साल 2027-29 के चुनावी रोडमैप के लिए पिच सेट कर दी है.
यह नई लिस्ट पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी की नेशनल टीम में बड़े बदलाव के एक दिन बाद आई है. इस बदलाव में कई नए चेहरों और कुछ बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जनरल सेक्रेटरी और पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पदाधिकारी राम माधव को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है.इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अपना नया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किया है. बीजेपी का कहना है कि उसने युवाओं और अनुभवी लोगों के बीच सही संतुलन बनाए रखा है.