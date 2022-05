Satyendar Jain: ED ने आखिर किस आधार पर मांगी मंत्री सत्येंद्र जैन की रिमांड, कोर्ट में दी ये दलील

Satyendar Jain money laundering case: दिल्ली की अदालत ने मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक के लिये ED की हिरासत में भेज दिया है. एजेंसी ने सोमवार को 6 बजकर 10 मिनट पर दिल्ली सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को आरोपी मंत्री को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद पूछताछ के लिये उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया.

फर्जी कंपनी से पैसा बनाने के आरोप

ED ने अदालत में कहा कि सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ CBI में अगस्त 2017 में दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था. आरोप है कि सत्येंद्र जैन जब फरवरी 2015 से मार्च 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री थे तो उस दौरान उन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनाई और 4.81 करोड़ हवाला और शैल कंपनी के जरिये Akinchan Developers Pvt Ltd, Paryas Infosolution Pvt Ltd, Mangalayatan Projects Pvt Ltd और J J Ideal Estate कंपनियों में निवेश किया. ये सभी कंपनियां दिल्ली के पतों पर हैं और इन्हें सत्येंद्र जैन संभालते थे.

एंजेसी ने अदालत को दी रिमांड अर्जी में बताया कि कोलकाता की जिस शैल कंपनी के जरिये सत्येंद्र जैन ने अपनी कंपनियों में इन पैसों का निवेश करवाया था उनके बयान भी दर्ज किये है. राजेंद्र बंसल और जिवेंद्र बंसल जो कोलकाता के रहने वाले है और एंट्री फीस के बदले फर्जी कंपनियों के जरिये पैसों का निवेश करते हैं. उन्होंने एजेंसी को अपने बयान में बताया कि शैल कंपनियों के जरिये 15-20 पैसा कमीशन पर शेयर कैपिटल या अनसिक्योर्ड लोन के जरिये निवेश करते हैं.

हवाला के जरिए भेजा पैसा

राजेंद्र बंसल ने 4 दिसंबर 2017 को एजेंसी को दिये बयान में कहा कि सत्येंद्र जैन के CA जेपी मोहता के ऑफिस में सत्येंद्र जैन के साथ मुलाकात हुई थी और इन कंपनियों में एंट्री यानी निवेश को लेकर बात हुई थी. इस बात की तस्दीक सत्येंद्र जैन के CA जेपी मोहता ने भी 22 फरवरी 2018 को एजेंसी को दिये अपने बयान में की है.

वैभव जैन ने एजेंसी को 27 फरवरी 2018 को दिये बयान में बताया कि सत्येंद्र जैन ने इन कंपनियों में निवेश यानी शेयर होल्डिंग दिखाने के लिये पैसे दिये थे. जांच में राजेंद्र बंसल, जिवेंद्र मिश्रा और सत्येंद्र जैन के सीए जेपी मोहता ने बताया कि पहले दिल्ली से कोलकाता हवाला के जरिये पैसों को भेजा गया और फिर कमीशन के बदले इन पैसों को कोलकाता की शैल कंपनियों के जरिये सत्येंद्र जैन की इन चारों Akinchan Developers Pvt Ltd, Paryas Infosolution Pvt Ltd, Mangalayatan Projects Pvt Ltd और J J Ideal Estate कंपनियों में निवेश किया गया. फिर इन पैसों से दिल्ली में खेत यानी Agriculture Land खरीदी गई. खुद सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के कराला में जमीन खरीदने के लिये Prayas Infosolution Pvt Ltd के नाम पर 13-06-2011, 17-06-2011, 03-01-2012 और 06-01-2012 को पेपर साइन किये थे.

दिल्ली में खरीदी खेती की जमीन

इसके अलावा Mangalyatan Projects Pvt Ltd के नाम से जो खेती की जमीन खरीदी गई थी उसे वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदू जैन के नाम ट्रासंफर कर दिया गया था. जब एजेंसी ने इन तीनों महिलाओं के बयान लिये तो इन्होंने बताया कि जमीन इनके नाम होने की इन्हें कोई जानकारी नहीं है और स्वाति जैन ने बताया कि Mangalyatan Projects के नाम पर खरीदी गई जमीन सत्येंद्र जैन की है और उन्होंने ही इसकी पहचान की थी.

एजेंसी की जांच में पता चला कि सत्येंद्र जैन ने इन कंपनियों के जरिये दिल्ली के कराला, औचंदी, निजामपुर इलाकों में खेती की जमीन खरीदी थी. सत्येंद्र जैन के सीए जेपी मोहता ने भी अपने बयान में बताया था कि अंकुश जैन और वैभव जैन को पिछली तारिखों में गलत तरीके से कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया और फिर इन दोनों की इनकम टैक्स रिर्टन भरी गई.

जैन की आय 217 फीसदी ज्यादा

इसके अलावा सत्यवत्र अग्रवाल और निर्मल कुमार ने भी जांच मे बताया कि उन्होनें 30 लाख और 35 लाख रुपये शेयर में Mangalayatan Projects में निवेश किया था. इसके अलावा दोनों ने ये भी बताया कि उन्होनें सत्येंद्र जैन के कहने पर अपनी कंपनी की सारी होल्डिंग कोलकाता की शैल कंपनी M/s Trustworty Viniyog Pvt Ltd को बेच दी थी जिसे मनीष सुरेखा नाम का शख्स संभालता था. इस कंपनी का नाम पहले कभी नहीं सुना गया था और इसका नाम खुद सत्येंद्र जैन ने बताया था. दोनो के बयानों से एजेंसी को सत्येंद्र जैन के शैल कंपनियों के साथ लिंक का पता चला.

सीबीआई भी इस मामले में जांच कर अपनी चार्जशीट दिसंबर 2018 में दाखिल कर चुकी है और एजेंसी ने अपनी जांच में पाया था कि सत्येंद्र जैन ने साल 2015 से 2016 के दौरान 1.47 करोड़ यानी 217 प्रतिशत की अधिक आय की है जिसे छिपाया गया था. ED भी इस मामले में अप्रैल महीने में सत्येंद्र जैन की इन बेनामी कंपनियों की 4.81 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिया था और अब गिरफ्तारी से लगता है कि एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हैं जिन्हें अब सत्येंद्र जैन को दिखाकर पूछताछ की जाएगी.

